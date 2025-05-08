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南市3年再拚完成5790戶汙水接管 普及率往前推進達29%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市北區後巷用戶完成汙水接管。圖／水利局提供
台南市北區後巷用戶完成汙水接管。圖／水利局提供

台南市政府水利局推動「台南市（北區、南區、中西區、安平區）用戶接管後續工程」，總工程經費2億元，歷時3年完成5790戶用戶接管，超出原訂目標3000戶，達成率高達193％，有效提升全市公共汙水下水道普及率0.76%，改善市民生活環境品質。

水利局指出，為持續改善市民居住環境品質，針對前期未施作用戶接管且符合可納管的區域，自2022年起爭取中央補助，以開口契約方式推動後續接管工程，範圍涵蓋東、南、中西、北、安平區及永康、新營、柳營等地區。在人力與經費有限情況下，仍克服後巷空間狹小、民生管線密集及私有地等施工難題，順利完成接管任務。

根據統計，截至今年4月底，台南市公共汙水下水道普及率達29%。水利局表示，雖然汙水下水道工程常為人所忽視，但對提升整體居住品質具有關鍵影響，期盼市民持續配合市府政策，共同打造宜居永續城市。

市長黃偉哲表示，汙水下水道是城市現代化的重要指標，除能改善臭味及病媒蚊孳生等問題，經水資源回收中心處理後的放流水可減少環境汙染，達成永續目標。他強調，「看不到的地下建設」是市政推動的重要一環，要求水利局積極推動安平、虎尾寮、仁德、安南區BOT、永康、官田(含六甲)、柳營(含新營及鹽水)及新市等8處汙水下水道系統。

黃偉哲說，施工期間造成用路人與鄰近居民不便，敬請市民體諒與配合，市府將持續精進下水道建設，提升城市整體環境與生活品質。

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