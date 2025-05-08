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每次出勤都與死神賽跑 台南消防局救護員顏維廷獲全國十大之冠

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市消防局和緯高級救護隊的顏維廷，今年參加全國十大傑出救護技術員評選，從全國眾多優秀救護菁英中脫穎而出，榮獲第1名的最高殊榮。圖／讀者提供
台南市消防局和緯高級救護隊的顏維廷，今年參加全國十大傑出救護技術員評選，從全國眾多優秀救護菁英中脫穎而出，榮獲第1名的最高殊榮。圖／讀者提供

台南市消防局和緯高級救護隊的顏維廷今年參加全國十大傑出救護技術員評選，從全國眾多優秀救護菁英中脫穎而出，榮獲第1名的最高殊榮，為台南爭光。

顏維廷加入消防行列19年，長期投入緊急救護與重大災難應變工作，曾支援台北復興航空空難、0206美濃地震等全國矚目的重大搜救任務，展現堅強的現場應變能力與專業判斷。2015年6月回到台南市服務後，他便立即投入各類急救勤務。

顏維廷說，最令他難忘的是接手處理一名到院前心肺功能停止（OHCA）的年僅19歲患者。在關鍵時刻，他施以一次電擊即成功恢復患者的呼吸與心跳，並在後續醫療介入下，患者腦神經功能良好，最終康復出院。

他說，家屬感動落淚的畫面，迄今仍深深觸動了他，也成為持續投入緊急救護工作的堅定信念與精神支柱。他始終相信，每一次急救出勤，都是與死神賽跑、為生命爭取希望的重要時刻。

消防局指出，盡管救護勤務繁重，顏維廷仍積極參與各項急救宣導教育、品管、救護器材及技術研發工作，並利用勤餘時間進行特殊案例研究，並將心得整理投稿至醫學期刊，促進臨床交流，「顏維廷獲得全國第一名，實至名歸」。

消防局長李明峯說，顏維廷曾榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員，並多次搶救心肺功能停止的患者，他用實際行動詮釋救護工作的價值，也代表了台南消防人員不懈的專業追求與奉獻精神。

台南 患者

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