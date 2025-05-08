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南市體育局慶祝母親節給優惠 用運動注入滿滿的能量

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
母親節將至，台南新市與歸仁全民運動中心攜手推出暖心運動優惠，讓媽媽在屬於自己的節日裡，不只感受到家人的愛，更擁有健康的體魄。圖／南市體育局提供
母親節將至，台南新市與歸仁全民運動中心攜手推出暖心運動優惠，讓媽媽在屬於自己的節日裡，不只感受到家人的愛，更擁有健康的體魄。圖／南市體育局提供

慶祝母親節，台南市體育節端出優惠措施，新市全民運動中心於母親節當天，女性免費使用健身中心、桌球教室及撞球教室。歸仁全民運動中心則推出「羽球時數買一送一」超值優惠，不僅省荷包，也不用擔心打的不夠過癮。

體育局表示，新市全民運動中心於5月11日母親節當天，推出全日限時活動，凡當天到場的女性朋友，即可免費使用健身中心、桌球教室及撞球教室。每次使用以1小時為單位，現場登記即可進入體驗。希望透過運動，讓女性朋友享受身體舒暢與心靈紓壓的雙重好處。

歸仁全民運動中心，也同步響應母親節，推出「羽球時數買一送一」的超值優惠。凡購買1小時羽球場租用（原價250元），免費加送1小時使用時數，也提供家庭一同運動的好機會。活動設計貼心，期望每位媽媽都能在孩子與家人的陪伴中流汗、笑聲不斷。

臺南市黃偉哲市長表示，媽媽是家庭的支柱，市府也期盼透過這樣溫馨有意義的活動，鼓勵全民重視女性健康，打造更健康、更幸福的家庭與城市環境。呼籲大家在母親節除說出「我愛您」，也能用實際行動陪伴媽媽一同運動、共創回憶。

體育局長陳良乾說，母親節將至，新市與歸仁全民運動中心攜手推出暖心運動優惠，讓媽媽在屬於自己的節日裡，不只感受到家人的愛，更擁有健康的體魄。運動中心以「寵愛媽咪、健康加倍」為主題，特別規劃專屬活動，邀請大家帶媽媽一起走出戶外、進入運動空間，為健康與快樂注入滿滿能量。

母親節將至，台南新市與歸仁全民運動中心攜手推出暖心運動優惠，讓媽媽在屬於自己的節日裡，不只感受到家人的愛，更擁有健康的體魄。圖／南市體育局提供
母親節將至，台南新市與歸仁全民運動中心攜手推出暖心運動優惠，讓媽媽在屬於自己的節日裡，不只感受到家人的愛，更擁有健康的體魄。圖／南市體育局提供

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