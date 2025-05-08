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高鐵聯外輕軌經費轟中央詐騙 黃敏惠臉書網友論戰...小商人也加入

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高鐵嘉義聯外輕軌經費議題延燒，市長黃敏惠昨天記者會播國民黨立委林倩綺質詢行政院長卓榮泰內容，指稱卓榮泰中央願負擔輕軌工程款372億元。記者魯永明／翻攝
高鐵嘉義聯外輕軌經費議題延燒，市長黃敏惠昨天記者會播國民黨立委林倩綺質詢行政院長卓榮泰內容，指稱卓榮泰中央願負擔輕軌工程款372億元。記者魯永明／翻攝

高鐵嘉義站聯外輕軌經費議題延燒，市長黃敏惠昨天記者會播立法院會答詢內容影片，行政院長卓榮泰稱中央願負擔輕軌工程款372億元，黃開心說「這是母親節最好禮物」，但交通部長陳世凱隨即澄清及數度道歉，強調院長不可能承諾中央負擔；嘉市府痛批是台灣史上最大的詐騙案，引發網友們在網友們在黃敏惠臉書論戰，網路名人「小商人」也加入。

「市長加油！卓榮泰說了就要算數。」許多網友在勇媽黃敏惠臉書留言，挺市府爭取中央主導蓋輕軌，帶動區域經濟發展，行政院長卓榮泰在國會殿堂公開說了，「中央願負擔輕軌工程款372億元」，怎麼說變就變，叫人如何信服？

知名的網路名人「小商人」留言，「想當初一高跟高鐵也是一堆懂王在543，蓋完之後大家都真香定律。說嘉義縣市政府不願意承擔幾千萬籌地款也是行政院先說的，後來交通部長也道歉是資料錯誤，一堆人批評市長用字不當？你各位瞎挺到沒腦？ 」

也有部分網友認為不須蓋輕軌，網友說，「沒蓋輕軌才是對的，拜託市長針對孩子多建設有利於孩子的公共教育設施及環境」、「嘉義不需要輕軌，請市長及市府交通處整頓好市區交通，加強嘉縣市之間客運營運即可。」

交通部表示，卓榮泰答詢所說的，是幕僚直接摘述嘉市府報告書內容，「372億工程款由中央全額負擔，嘉義縣市政府負擔用地費」，這是嘉義市府的要求與期待，因資訊過於簡化，致使卓揆回覆造成外界誤解，認為卓揆不可能承諾「中央負擔372億工程款」 。

嘉市府怒批，院長接受質詢後，行政院與交通部從未澄清答詢內容有誤，而是任由短影音四處流竄，這是在抹黑嘉義市政府？卓院長在1天之內，讓大嘉義地區民眾期望再度落空，這是台灣史上最大的詐騙案？

高鐵嘉義車站聯外輕軌規畫路線圖。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義車站聯外輕軌規畫路線圖。記者魯永明／攝影

嘉義 輕軌

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