高鐵聯外輕軌經費轟中央詐騙 黃敏惠臉書網友論戰...小商人也加入

高鐵嘉義站聯外輕軌經費議題延燒，市長黃敏惠昨天記者會播立法院會答詢內容影片，行政院長卓榮泰稱中央願負擔輕軌工程款372億元，黃開心說「這是母親節最好禮物」，但交通部長陳世凱隨即澄清及數度道歉，強調院長不可能承諾中央負擔；嘉市府痛批是台灣史上最大的詐騙案，引發網友們在網友們在黃敏惠臉書論戰，網路名人「小商人」也加入。

「市長加油！卓榮泰說了就要算數。」許多網友在勇媽黃敏惠臉書留言，挺市府爭取中央主導蓋輕軌，帶動區域經濟發展，行政院長卓榮泰在國會殿堂公開說了，「中央願負擔輕軌工程款372億元」，怎麼說變就變，叫人如何信服？

知名的網路名人「小商人」留言，「想當初一高跟高鐵也是一堆懂王在543，蓋完之後大家都真香定律。說嘉義縣市政府不願意承擔幾千萬籌地款也是行政院先說的，後來交通部長也道歉是資料錯誤，一堆人批評市長用字不當？你各位瞎挺到沒腦？ 」

也有部分網友認為不須蓋輕軌，網友說，「沒蓋輕軌才是對的，拜託市長針對孩子多建設有利於孩子的公共教育設施及環境」、「嘉義不需要輕軌，請市長及市府交通處整頓好市區交通，加強嘉縣市之間客運營運即可。」

交通部表示，卓榮泰答詢所說的，是幕僚直接摘述嘉市府報告書內容，「372億工程款由中央全額負擔，嘉義縣市政府負擔用地費」，這是嘉義市府的要求與期待，因資訊過於簡化，致使卓揆回覆造成外界誤解，認為卓揆不可能承諾「中央負擔372億工程款」 。