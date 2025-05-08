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阿里山鐵路小火車 4短程路線明年上路

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
林業署林鐵及文資處規畫新增4條阿里山林鐵短程區間車的路線，預計明年初就可上路。記者黃于凡／攝影
林業署林鐵及文資處規畫新增4條阿里山林鐵短程區間車的路線，預計明年初就可上路。記者黃于凡／攝影

阿里山林業鐵路去年恢復全線通車，吸引許多遊客搭乘體驗，但目前每天上、下山僅各2班次，林業署林鐵及文資處修復整理既有車站，採購9輛機關車、48節車廂，將新增4條短程區間車路線，預計明年初可上路。

林鐵及文資處表示，規畫新的短程區間車，就像現有的檜來嘉驛線每周末從嘉義站開至北門站的短程距離，增4條路線包括阿里山至奮起湖、奮起湖至交力坪至十字路，未來完成興建竹崎車庫，再增竹崎至鹿麻產、竹崎至樟腦寮至獨立山。

林鐵恢復全線通車後，推出檜木列車福森號、栩悅號鐵道主題遊程，深受遊客歡迎，一票難求，此次採購新車為「ALISHAN 2451。森」，仍在測試階段，將於8月底完成。

林鐵及文資處表示，近年陸續修復北門驛及鹿麻產、竹崎、神木車站與奮起湖車庫，也新建祝山車站、一心二葉阿里山林鐵服務中心。

北門 奮起湖 栩悅號 阿里山

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