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雲林縣敬老卡免費搭公車 還可抽獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣府昨宣布推出花甲銀遊樂雲林活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府昨宣布推出花甲銀遊樂雲林活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府2016年開辦敬老愛心乘車卡，至今發出9.3萬張，但每月搭乘次數約1.3萬次，使用率有待提升，為鼓勵長者善加利用走出家門，縣長張麗善昨天宣布推出花甲銀遊樂雲林活動，即日起至年底，搭乘縣內公車達一定次數就可以參加抽獎。

雲林縣敬老愛心卡讓長者、身障者，可免費搭乘縣內公車，社會處長林文志說，長者持雲縣敬老愛心卡搭乘縣內公車，即日起至9月30日止，以及10月1日至12月31日止，兩區間累積搭乘次數各超過50次，就可上網登錄參加抽獎，另外，縣內公車累積搭乘次數前5名將發放精美小禮品，

張麗善到土庫鎮出席花甲銀遊樂雲林的首航，她說，曾有鄉親告訴她，以前被問雲林哪裡好玩，竟只答得出「劍湖山」，這幾年雲林積極發展觀光亮點，打造療癒基地、古坑觀光，宗教觀光量能也大幅成長，長者若能多走出家門，就能發現雲林有很多好玩、好吃的地方，也能向外界介紹。

社會處指出，也鼓勵縣內老人會、社區發展協會、社會福利服務團體等組團搭乘公共運輸出外旅遊，並推動雲林縣愛老友善店家，長者持敬老愛心卡到特約店家，即享有優惠。

雲林是全台老化程度第5高的縣市，張麗善說，縣府已盤點各面向資源，提出雲林縣愛老總綱領，持續透過各項政策打造更友善、更安全的高齡生活環境。

公共運輸 公車 古坑 張麗善 愛心 身障者 雲林

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