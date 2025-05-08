大樓怕火災 台南補助充電樁申請掛蛋 議員籲安裝納入滅火設施

台南約有8452輛電動車，市府推公寓大廈共用部分維護修繕及共用電動車充電設備補助，但充電補助部分今年尚無人申請，議員昨天質詢說，因安全疑慮，社區管委會不可能同意設充電樁，建議滅火設施要列入裝充電樁標準配備，否則補助美意打折。

工務局表示，大樓維修補助對象為使用滿5年並成立管委會者，採兩階段辦理，補助額度為總費用40%，依戶數補助5萬至25萬元，總經費1300萬元，今年擴大補助消防設備、公共通道及升降設備；充電設備補助每案上限20萬元，總經費100萬元，補助項目包括充電樁、線槽架及電能管理系統等，申請期限都從4月底延至本月31日。

消防局昨在市議會定期會工作報告，議員朱正軒質詢說，統計至今年3月，台南約有8452輛電動車，每月約增加200輛，雖然停車場推動電動車車位有進展，但私有場域如一般公寓大廈則推動困難，因需要住戶間取得共識才能設置，管委會通常會考量安全及費用問題，拒絕住戶申請安裝充電樁。

朱正軒說，管委會多表達因電動車使用鋰電池作為驅動能源，一旦發生火災，容易產生熱失控引發劇烈火勢，難以迅速撲滅，住戶擔心有潛在的安全風險，多數不同意在社區內安裝充電樁，電動車數量持續成長，即便工務局提供充電樁補助，卻乏人問津。他也指出，消防局應從法制面進行優化，研議將滅火毯、鋰電池專用滅火器、細水霧設備或大量水源等，納入電動車充電樁設置的標準配備，政府應加強對消防安全的把關，讓民眾對政策與趨勢更有信心，願意配合推動。

消防局表示，充電椿安全應是在前端預防火災發生，建議有充電椿就要設置滅火毯，部分縣市以補助方式鼓勵購置滅毛毯，也有限定大樓充電椿只充電80%。

某社區大樓陳姓住戶說，電動車在密閉地下室起火將非常麻煩、嚴重，社區若無此類滅火設施，不支持在社區停車場充電。

因應電動車日益普及，交通局日前舉辦立體停車場充電樁防災講座及演練，涵蓋火災潛勢、通報流程、初期滅火、避難引導等，並實地操作滅火毯，市內各停車場已配置滅火毯，將持續提升充電設施安全。