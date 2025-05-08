聽新聞
0:00 / 0:00

大樓怕火災 台南補助充電樁申請掛蛋 議員籲安裝納入滅火設施

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市截至今年3月已有8452輛電動車，不過公寓大廈共用電動車充電設備補助，尚無人申請。記者吳淑玲／攝影
台南市截至今年3月已有8452輛電動車，不過公寓大廈共用電動車充電設備補助，尚無人申請。記者吳淑玲／攝影

台南約有8452輛電動車，市府推公寓大廈共用部分維護修繕及共用電動車充電設備補助，但充電補助部分今年尚無人申請，議員昨天質詢說，因安全疑慮，社區管委會不可能同意設充電樁，建議滅火設施要列入裝充電樁標準配備，否則補助美意打折。

工務局表示，大樓維修補助對象為使用滿5年並成立管委會者，採兩階段辦理，補助額度為總費用40%，依戶數補助5萬至25萬元，總經費1300萬元，今年擴大補助消防設備、公共通道及升降設備；充電設備補助每案上限20萬元，總經費100萬元，補助項目包括充電樁、線槽架及電能管理系統等，申請期限都從4月底延至本月31日。

消防局昨在市議會定期會工作報告，議員朱正軒質詢說，統計至今年3月，台南約有8452輛電動車，每月約增加200輛，雖然停車場推動電動車車位有進展，但私有場域如一般公寓大廈則推動困難，因需要住戶間取得共識才能設置，管委會通常會考量安全及費用問題，拒絕住戶申請安裝充電樁。

朱正軒說，管委會多表達因電動車使用鋰電池作為驅動能源，一旦發生火災，容易產生熱失控引發劇烈火勢，難以迅速撲滅，住戶擔心有潛在的安全風險，多數不同意在社區內安裝充電樁，電動車數量持續成長，即便工務局提供充電樁補助，卻乏人問津。他也指出，消防局應從法制面進行優化，研議將滅火毯、鋰電池專用滅火器、細水霧設備或大量水源等，納入電動車充電樁設置的標準配備，政府應加強對消防安全的把關，讓民眾對政策與趨勢更有信心，願意配合推動。

消防局表示，充電椿安全應是在前端預防火災發生，建議有充電椿就要設置滅火毯，部分縣市以補助方式鼓勵購置滅毛毯，也有限定大樓充電椿只充電80%。

某社區大樓陳姓住戶說，電動車在密閉地下室起火將非常麻煩、嚴重，社區若無此類滅火設施，不支持在社區停車場充電。

因應電動車日益普及，交通局日前舉辦立體停車場充電樁防災講座及演練，涵蓋火災潛勢、通報流程、初期滅火、避難引導等，並實地操作滅火毯，市內各停車場已配置滅火毯，將持續提升充電設施安全。

住戶 停車場 充電樁 火災 管委會 車位 電動車

延伸閱讀

台中收垃圾一市兩制 大樓住戶丟棄棉被卻要收200元清潔費

南市大樓充電樁補助申請掛蛋 議員：因這原因「多反對」

Mitsubishi攜手鴻華先進簽署合作備忘錄 由裕隆製造電動車 2026年進軍大洋洲市場

馬祖猛澳港港務大樓啟用 東莒交通建設再升級

相關新聞

大樓怕火災 台南補助充電樁申請掛蛋 議員籲安裝納入滅火設施

台南約有8452輛電動車，市府推公寓大廈共用部分維護修繕及共用電動車充電設備補助，但充電補助部分今年尚無人申請，議員昨天...

卓揆允負擔嘉市輕軌經費 交長指誤解 市府批詐騙

嘉義市長黃敏惠昨天舉行記者會播出立法院前天院會的答詢內容，行政院長卓榮泰稱中央願負擔高鐵嘉義站聯外輕軌的工程款372億元...

雲林縣敬老卡免費搭公車 還可抽獎

雲林縣政府2016年開辦敬老愛心乘車卡，至今發出9.3萬張，但每月搭乘次數約1.3萬次，使用率有待提升，為鼓勵長者善加利...

阿里山鐵路小火車 4短程路線明年上路

阿里山林業鐵路去年恢復全線通車，吸引許多遊客搭乘體驗，但目前每天上、下山僅各2班次，林業署林鐵及文資處修復整理既有車站，...

嘉義輕軌372億中央跳票 民眾黨立委張啟楷批出爾反爾傷透嘉義人的心

針對嘉義輕軌建設中央出資案，嘉義出身民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷，挺嘉義市府，晚間發聲明痛批行政院長卓榮泰「出爾...

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府：是中央抹黑還是詐騙

嘉義輕軌經費爭議延燒，交通部要求嘉縣市與中央共同負擔，地方盼中央全額負擔，行政院長卓榮泰昨承諾中央負擔372億元工程款，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。