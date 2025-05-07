嘉義輕軌372億中央跳票 民眾黨立委張啟楷批出爾反爾傷透嘉義人的心

針對嘉義輕軌建設中央出資案，嘉義出身民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷，挺嘉義市府，晚間發聲明痛批行政院長卓榮泰「出爾反爾、愧對嘉義市民」，直言這樣的行徑是「無情的中央、傷透嘉義人的心！」

張啓楷說，昨天卓榮泰在立法院接受國民黨立委林倩綺質詢時，明確承諾「中央願意負擔嘉義輕軌372億元工程款」，甚至語氣冷靜、條理分明地指出「嘉義市政府連0.66億元的用地費用都談不攏」，言下之意，中央有誠意，地方卻未配合。

此話一出，嘉義市政府隨即在今日大動作召開記者會，由市長黃敏惠親自宣布「這是給嘉義人最好的母親節禮物」，象徵嘉義輕軌進入實質推動階段。

然而令人錯愕的是，行政院今日卻改口，派出交通部長陳世凱表示「各界誤解了卓揆的發言」，引發地方強烈反彈。張啓楷怒斥：「這根本是大馬路打人、暗巷道歉，嘉義人不是被騙感情這麼簡單，而是被當成可以輕易呼嚨的對象」

張啓楷強調，嘉義人要的不是官樣文章與技術性模糊，而是行政院長親自出來說清楚：「昨天講得信誓旦旦，今天卻變成誤解，請問372億元的承諾到底去了哪裡？」