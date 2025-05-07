嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府：是中央抹黑還是詐騙

嘉義輕軌經費爭議延燒，交通部要求嘉縣市與中央共同負擔，地方盼中央全額負擔，行政院長卓榮泰昨承諾中央負擔372億元工程款，嘉市長黃敏惠上午才開記者會說「這是母親節最好的禮物」，盼中央不再跳票，豈料，下午交通部長長陳世凱緊急澄清道歉；市府不接受道歉，砲轟中央是抹黑？還是詐騙？

市府說，昨天國民黨林倩綺委員在立法院會質詢卓榮泰院長影片當中，可以清楚知道卓院長明確表示，中央願意負擔嘉義輕軌372億元工程款，卻又指責嘉義市政府連0.66億元的用地費用負擔都談不攏。

但交通部新聞稿卻指出，卓院長答詢內容是依據嘉市政府113年11月所提可行性研究報告，由此可見市政府從頭到尾都願意負擔用地費用。

因此市長黃敏惠上午開記者會向大眾說明，再度明確表示地方政府願意配合負擔用地費用。但卓院長昨質詢後，中央行政院與交通部從未澄清答詢內容有誤，而是任由短影音四處流竄，這是在抹黑嘉義市政府？

市府表示，卓院長在此影片內同意中央負擔372億元工程款，後交通部說是誤解，短短1天之內，讓大嘉義地區民眾期望再度落空，這是台灣史上最大的詐騙案？