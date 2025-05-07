聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府：是中央抹黑還是詐騙
嘉義輕軌經費爭議延燒，交通部要求嘉縣市與中央共同負擔，地方盼中央全額負擔，行政院長卓榮泰昨承諾中央負擔372億元工程款，嘉市長黃敏惠上午才開記者會說「這是母親節最好的禮物」，盼中央不再跳票，豈料，下午交通部長長陳世凱緊急澄清道歉；市府不接受道歉，砲轟中央是抹黑？還是詐騙？
市府說，昨天國民黨林倩綺委員在立法院會質詢卓榮泰院長影片當中，可以清楚知道卓院長明確表示，中央願意負擔嘉義輕軌372億元工程款，卻又指責嘉義市政府連0.66億元的用地費用負擔都談不攏。
但交通部新聞稿卻指出，卓院長答詢內容是依據嘉市政府113年11月所提可行性研究報告，由此可見市政府從頭到尾都願意負擔用地費用。
因此市長黃敏惠上午開記者會向大眾說明，再度明確表示地方政府願意配合負擔用地費用。但卓院長昨質詢後，中央行政院與交通部從未澄清答詢內容有誤，而是任由短影音四處流竄，這是在抹黑嘉義市政府？
市府表示，卓院長在此影片內同意中央負擔372億元工程款，後交通部說是誤解，短短1天之內，讓大嘉義地區民眾期望再度落空，這是台灣史上最大的詐騙案？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言