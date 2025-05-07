藍營南市議員關心消防人力不足、住警器推廣 南消說話了

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聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
消防局回應目前全市現有員額為1294 人，將向中央積極爭取達到編制員額1697人；另今年全面推動住警器設置補助計畫，預計補助發放5000顆，提升住家防火安全。記者袁志豪／攝影
消防局回應目前全市現有員額為1294 人，將向中央積極爭取達到編制員額1697人；另今年全面推動住警器設置補助計畫，預計補助發放5000顆，提升住家防火安全。記者袁志豪／攝影

台南市議會國民黨團議員今天在議會質詢時，關切消防人力補充及住警器推廣議題，消防局回應目前全市現有員額為1294 人，將向中央積極爭取達到編制員額1697人；另今年全面推動住警器設置補助計畫，預計補助發放5000顆，提升住家防火安全。

台南市議會國民黨團議員尤榮智、蔡宗豪、盧崑福、林美燕、蔡育輝今天在議會質詢時，紛紛就消防局人力不足、住宅用火災警報器提出質詢，希望消防局長能結合民政局等單位廣發住警器，保障人民住家安全，並積極爭取基層人力，提振基層士氣，留住人才。

台南市消防局回應，為充實消防人力，達成內政部消防署頒布「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」，逐步降低外勤同仁每月超時服勤時數，於2022年10月完成增編制員額477人，修編後編制員額為1697 人。

台南市消防局至今現有員額為1294 人，全市消防人口服務比為1：1436，在六都之中排名第三；考量平均退休人數、勤務量需求、預算員額等因素，積極向中央提報2025至20207年度人力增補計畫。

消防局說明，惟實際配賦人力受限於招考情形、容訓量以及受訓通過比例等因素影響，經核定預估今年增補99人，明年預計增補184人，後年預計增補130人；未來將持續向中央積極爭取配賦人力，達到編制員額1697人，建置合理救災救護人力。

另為提升市民居家防火安全，消防局今年度全面推動住警器設置補助計畫，預計補助發放5000顆住警器，優先補助對象包括低收入戶、獨居長者、身心障礙者、65歲以上長者與12歲以下兒童等族群及5樓以下之30年以上公寓大廈等住宅。

消防局強調，每戶原則補助1顆，同時也呼籲民眾應於臥室、廚房、樓梯間等重點區域自行加裝住警器，提升住家防火安全；補助申請簡便，凡符合條件的市民可主動至各轄區消防分隊提出申請，打造更安全的生活環境。

另本市各類場所安全設備設置標準第12條第1款之甲類場所、學生賃居處所及經主管機關公告指定之場所，依據火災預防自治條例第五條，未設置火警自動警報設備者，其管理權人應設置住宅用火災警報器並維護之。

若違反規定者，經通知限期改善，屆期不改善者，處場所管理權人新臺幣6000元以上30000元以下罰鍰，並得按次處罰；消防局提醒其管理權人應依規設置住宅用火災警報器

消防局表示：「火災無情，住警器有情」，透過補助計畫，希望讓每一戶都能早期發現火災、及時應變，降低傷亡風險，守護市民的生命與財產安全；

更多消防警器補助申請資訊，民眾可至台南市消防局官網、臉書查詢，或至各地消防分隊詢問。

人力 台南 火災

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