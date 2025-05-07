電費高到破紀錄！台南男子嚇壞 竟是台電抄錯被多扣近5倍

台南市中西區張姓男子今天凌晨打開網銀帳戶，竟發現今年2月及3月電費被扣繳近1萬4000元，創下28年記錄，打給台電台南區處詢問，結果竟是「抄表錯誤」，實際電費不到3000元，被台電超收近5倍電費，台電允退費，但他不禁懷疑「如果這期會抄錯，那過去28年是不是也有問題？」

台電台南區處表示經緊急調查，發現是抄表員把「萬位數的指數」抄錯了，此事會嚴重損害客戶對台電的誠信，除退費外，抄表員會再教育，內部也啟動檢討，「電費暴漲不合理，檢核時為何沒有主動發覺」。

張先生表示，他自1997年從北區遷居至中西區小公寓，他的住處僅裝設兩台冷暖氣機與兩套視聽系統，但每期（兩個月）電費常落在5000至8000元之間，遠高於親戚家中4層樓透天厝、7台冷暖氣機與一套視聽設備的電費。

「我以為是自己太會用電了。」張先生說，曾有一期電費甚至高達1萬1000元，因採自動扣繳，他也未多加留意。直到這次金額異常高，才讓他起疑。

今天凌晨，張先生透過網銀查帳時驚見2、3月電費竟高達近1萬4000元，「創下28年記錄」，徹夜難眠，中午決定打電話給台電台南區處，得到答案竟是抄表錯誤，實際電費不到3000元，也就是台電超收近5倍電費。

張先生質疑「台電為何會犯下這個錯誤？」他長年採自動扣繳機制，這項錯誤若非自行察覺，恐將持續未被發現。也不禁懷疑「28年來是否都被台電超收電費？」希望台電能夠協助釐清。

台電台南區處表示，已致電張先生說明也表達歉意，為何發生這種錯誤，內部已進行檢討，原則上抄表員抄回的數字，內部核算電費會有設定值，若電費和之前差太多，就會啟動複查機制，為何這次沒有檢視出來？但也請民眾放心，類似情況不常見。

台電台南區處說，民眾若對電費有疑義，都可以打電話到台電營業所，會派員前往查明電表指數，檢測有無漏電或住家有無增加耗電的設備等。