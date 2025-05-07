母親節禮物沒了！卓揆口誤嘉義輕軌中央埋單 交長陳世凱出面道歉

嘉義輕軌經費爭議不斷，交通部要求嘉義縣市與中央共同負擔，地方則盼中央全額擔起，行政院長卓榮泰昨承諾中央全權負擔372億元工程款，讓嘉義市長黃敏惠今早高喊「這是母親節最好的禮物」，盼中央不再跳票。

未料，下午交通部召開記者會，交通部長陳世凱緊急澄清並數度道歉，幕僚昨天提供的資料「排版得不太好」，造成院長有點誤解。卓榮泰昨說的是嘉市府提的方案，交通部針對此方案有提醒嘉市府，針對輕軌或捷運，依規定有一定的分配比例原則，已請嘉市府照此原則修正，盼盡快提出，交通部會協助輕軌建設。

交通部表示，有關行政院長卓榮泰5月6日於法院院會答詢時所述「嘉義輕軌案，中央負擔372億工程款一節」，是幕僚直接摘述嘉義市政府報告書內容，「372億工程款由中央全額負擔，嘉義市及嘉義縣政府負擔用地費」，屬嘉義市府的要求與期待，但因提供資訊過於簡化，致使卓回覆造成外界誤解，認為院長承諾「中央負擔372億工程款」，交通部表示歉意。

依照交通部「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，規定地方政府納入周邊開發效益，計算計畫自償率，並據以計算中央及地方財務分擔；中央依據計畫自償率及地方財力級次，就非自償經費予以補助，地方則除用地費外，尚須負擔自償經費、部分非自償經費，為全國一致性原則。