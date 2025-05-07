限量「虎霸王花生粽」被企業搶購6成 虎尾農會今開放4萬顆預購

雲林縣虎尾鎮農會每年端午節推出加入履歷花生的「虎霸王花生粽」，受到消費者青睞，今年限量推出10萬顆，已被企業訂購6萬顆，剩餘4萬顆今開放民眾預購。

虎尾鎮農會近年持續推廣產銷履歷花生契作，面積突破200公頃，2020年起推出加入履歷花生的「虎霸王花生粽」，每年端午節吸引搶購。

農會總幹事蔡武吉表示，今年因原物料上漲，虎霸王花生粽每顆調整3元，一串10顆售價680元，日前企業訂購已達6萬顆，今起開放4萬顆預購，售完為止，為照顧弱勢，今年捐贈300串肉粽給雲林家扶中心扶助家庭。