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限量「虎霸王花生粽」被企業搶購6成 虎尾農會今開放4萬顆預購
雲林縣虎尾鎮農會每年端午節推出加入履歷花生的「虎霸王花生粽」，受到消費者青睞，今年限量推出10萬顆，已被企業訂購6萬顆，剩餘4萬顆今開放民眾預購。
虎尾鎮農會近年持續推廣產銷履歷花生契作，面積突破200公頃，2020年起推出加入履歷花生的「虎霸王花生粽」，每年端午節吸引搶購。
農會總幹事蔡武吉表示，今年因原物料上漲，虎霸王花生粽每顆調整3元，一串10顆售價680元，日前企業訂購已達6萬顆，今起開放4萬顆預購，售完為止，為照顧弱勢，今年捐贈300串肉粽給雲林家扶中心扶助家庭。
迎接端午節，虎尾鎮公所今年與農會攜手，將於5月17日在公所前廣場舉辦慶端午活動，鎮長林嘉弘表示，當天有包粽子比賽，並邀請國際級WCA世界小丑大賽冠軍「一天馬戲劇團」帶來精采演出，農會當天祭出買一串粽子送一支虎霸王花生霜淇淋。
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