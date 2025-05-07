建築園冶獎南市奪6大獎 第4幼兒園獲零碳永續特別獎

2025建築園冶獎決選作業上月底開跑，台南先獲評選並勇奪6大獎項，安南區托育資源中心新建工程獲「公共建築類」獎，佳里體育公園特色遊戲場、北安商業區市地重劃工程及虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程榮獲「公園綠地景觀類」獎項；市立第4幼兒園新建工程獲得「公共建築類」和「零碳永續特別獎」獎，最為亮眼。

都發局指出，建築園冶獎已邁入第31年，今年主題「穿越叁零．零碳永續」延續建築園冶獎引領環境正面價值的主軸，希望在既有的人文園冶精神基礎上，參與國際思潮、善盡社會責任，再拓展環境關懷的向度，鼓勵零碳永續、智慧建築、人文美學及有特別貢獻的件。

工務局提案的「安南區托育資源中心新建工程」以「好望角」概念透過綠化與開放空間將社區、托育資源中心與公園相互串連，建築設計則著重自然採光、通風規畫、環保建材應用，和保留基地原有樹木以達成節能減碳、友善空間的效益。

佳里區公所「佳里體育公園特色遊戲場」以自然的遊戲場域、糖鐵火車意象與鹽分地帶文學作為設計主軸，運用分齡的概念打造共融且全齡化的特色公園遊戲區。地政局的「北安商業區市地重劃工程」導入海綿城市LID概念，並規畫大面積原生植栽複層綠植及保留現地老樹建構地區生態跳島系統，也結合在地文史和市民參與營造共融式公園。

觀光旅遊局的「虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程」專注於濱水休憩系統的加值與效益串聯，包含環湖動線優化、水綠生態環境重塑，以低干擾、自然式的設計進行體驗場所鏈結。