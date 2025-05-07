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南市大樓充電樁補助申請掛蛋 議員：因這原因「多反對」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市截至今年3月已8452輛電動車，充電椿設置進度引關切。記者吳淑玲／攝影
台南市截至今年3月已8452輛電動車，充電椿設置進度引關切。記者吳淑玲／攝影

南市府推出公寓大廈共用部分維護修繕及共用電動車充電設備補助，修繕已有90件申請，但共電電動車充電設備補助無人申請，議員指台南電動車逐年成長，公寓大廈設置充電補助乏人問津，去年也才2件，主要是民眾對充電椿的安全疑慮，社區管理委員會根本不可能同意，讓補助美意打折扣，建議充電椿設置處應增加滅火毯等裝備。

市議員朱正軒今在消防局工作報告及質詢指出，根據統計，截至今年3月，台南市已有約8452輛電動車，且每月約增加200輛，雖然台南停車場推動電動車車位有進展，但在私有場域，如一般公寓大廈，推動困難，主要是需要住戶間取得共識才能設置，管委會通常會考量安全及費用問題，拒絕住戶申請安裝充電樁。

朱正軒說，管委會多表達因電動車使用鋰電池作為驅動能源，一旦發生火災，容易產生熱失控引發劇烈火勢，難以迅速撲滅，住戶擔心有潛在的安全風險，多不同意在社區內安裝充電樁，電動車的數量將持續成長，即便工務局提供充電樁補助，卻乏人問津。

朱正軒指出，消防局應從法制面進行優化，研議將滅火毯、鋰電池專用滅火器、細水霧設備或大量水源等，納入電動車充電樁設置的標準配備，政府應加強對消防安全的把關，讓民眾對政策與趨勢更有信心，願意配合推動。

消防局說，消防主要是救災，充電椿安全應是在前端預防火災發生，建議是有充電椿就要設置滅火毯，有其他縣市是以補助方式鼓勵購置滅毛毯，也有台北是限定大樓充電椿只充電80%左右。

因應電動車日益普及，交通局日前舉辦「立體停車場充電樁防災講座及演練」，涵蓋火災潛勢、通報流程、初期滅火、避難引導等，並實地操作滅火毯，目前市內各停車場已配置滅火毯，未來也將持續提升充電設施安全。

工務局表示，大樓維修補助對象為使用滿5年並成立管委會者，採兩階段辦理，補助額度為總費用40%，依戶數補助5至25萬元，總經費1300萬元，今年擴大補助消防設備、公共通道及昇降設備；充電設備補助每案上限20萬元，總經費100萬元，補助項目包括充電樁、線槽架及電能管理系統等，期限均至5月31日。

南市公寓大廈修繕與充電設備補助，延長申請至5月31日。圖／台南市工務局提供
南市公寓大廈修繕與充電設備補助，延長申請至5月31日。圖／台南市工務局提供
南市公寓大廈修繕與充電設備補助，延長申請至5月31日。圖／台南市工務局提供
南市公寓大廈修繕與充電設備補助，延長申請至5月31日。圖／台南市工務局提供
台南市日前舉辦「立體停車場充電樁防災講座及演練」，實際操作滅火毯。圖／台南市交通局提供
台南市日前舉辦「立體停車場充電樁防災講座及演練」，實際操作滅火毯。圖／台南市交通局提供
台南市日前舉辦「立體停車場充電樁防災講座及演練」，實際操作滅火毯。圖／台南市交通局提供
台南市日前舉辦「立體停車場充電樁防災講座及演練」，實際操作滅火毯。圖／台南市交通局提供
台南市議員朱正軒要求消防局，針對大樓設充電樁困難重重，呼籲將滅火設備列為標。圖／市議員朱正軒提供
台南市議員朱正軒要求消防局，針對大樓設充電樁困難重重，呼籲將滅火設備列為標。圖／市議員朱正軒提供

住戶 公寓 電動

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