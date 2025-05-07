鼓勵長輩出門旅遊 雲林推長輩搭公車出遊可抽獎

雲林縣2016年開辦敬老愛心乘車卡，至今已發出9.3萬張，為鼓勵長輩善加利用走出家門，提升社會參與，縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，活動期間搭乘縣內公車滿50次即可參加抽獎。

雲林縣鼓勵長者、身障者搭乘大眾運輸工具，推出可免費搭乘縣內公車的敬老愛心卡，已發出9.3萬張，每月搭乘次數約1.3萬次，並不普及。

為鼓勵長輩善加利用，縣府推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者踴躍搭乘大眾運輸工具，走訪縣內山、海線特色廟宇、觀光工廠、在地名店等景點。

縣長張麗善表示，曾有鄉親告訴她，以前被問雲林哪裡好玩，竟只答得出「劍湖山」，這幾年雲林積極發展觀光亮點，打造療癒基地、古坑觀光，宗教觀光量能也大幅成長，長輩若能多多走出家門，就能發現雲林有很多好玩、好吃的地方，也能向外界介紹。

「花甲銀遊樂雲林」今天在土庫鎮首航，張麗善等人歡送長輩搭車到北港朝天宮一遊，社會處長林文志表示，即日起至12月31日止，長者持雲林縣敬老愛心卡搭乘縣內公車，至9月30日止及10月1日至12月31日止，累積搭乘次數各超過50次即可上網登錄參加抽獎。

縣府同時鼓勵縣內老人會、社區發展協會及社會福利服務團體組團搭乘公共運輸出外旅遊，並推動「雲林縣愛老友善店家」，長者持敬老愛心卡到特約店家即享有優惠。