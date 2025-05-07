快訊

纏訟23年成功翻案！后豐大橋女教師墜橋亡 男友及友人無罪確定

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵長輩出門旅遊 雲林推長輩搭公車出遊可抽獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，今首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，今首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影

雲林縣2016年開辦敬老愛心乘車卡，至今已發出9.3萬張，為鼓勵長輩善加利用走出家門，提升社會參與，縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，活動期間搭乘縣內公車滿50次即可參加抽獎。

雲林縣鼓勵長者、身障者搭乘大眾運輸工具，推出可免費搭乘縣內公車的敬老愛心卡，已發出9.3萬張，每月搭乘次數約1.3萬次，並不普及。

為鼓勵長輩善加利用，縣府推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者踴躍搭乘大眾運輸工具，走訪縣內山、海線特色廟宇、觀光工廠、在地名店等景點。

縣長張麗善表示，曾有鄉親告訴她，以前被問雲林哪裡好玩，竟只答得出「劍湖山」，這幾年雲林積極發展觀光亮點，打造療癒基地、古坑觀光，宗教觀光量能也大幅成長，長輩若能多多走出家門，就能發現雲林有很多好玩、好吃的地方，也能向外界介紹。

「花甲銀遊樂雲林」今天在土庫鎮首航，張麗善等人歡送長輩搭車到北港朝天宮一遊，社會處長林文志表示，即日起至12月31日止，長者持雲林縣敬老愛心卡搭乘縣內公車，至9月30日止及10月1日至12月31日止，累積搭乘次數各超過50次即可上網登錄參加抽獎。

縣府同時鼓勵縣內老人會、社區發展協會及社會福利服務團體組團搭乘公共運輸出外旅遊，並推動「雲林縣愛老友善店家」，長者持敬老愛心卡到特約店家即享有優惠。

迎接超高齡社會，張麗善表示，縣府已盤點各面向資源，提出「雲林縣愛老總綱領」，將持續透過各項政策打造更友善、更安全的高齡生活環境。

雲林縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，今首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，今首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，今首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，今首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，今首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布推出「花甲銀遊樂雲林」活動，鼓勵長者搭乘縣內公車出遊，今首航從土庫鎮出發。記者陳雅玲／攝影

愛心 長輩 雲林

延伸閱讀

調查官涉教唆栽贓張麗善、蔡咏鍀賄選 懲戒法院判撤職並停止任用1年

鄉代主席不滿選民服務處理結果 怒衝張麗善辦公室摔杯砸椅

影／白沙屯媽祖進香張麗善2動作惹議論 鍾東錦這樣說了

白沙屯媽祖進香她飽受批評 媽祖停不停縣府引關注 張麗善今吐心聲

相關新聞

台南府城城垣300年活動9日登場 民代：市民有落差感

台南去年甫結束台南400的城市盛大嘉年華活動，今年適逢府城建城300年，台南市政府以「府城城垣300年」定調，系列活動預...

南市大樓充電樁補助申請掛蛋 議員：因這原因「多反對」

南市府推出公寓大廈共用部分維護修繕及共用電動車充電設備補助，修繕已有90件申請，但共電電動車充電設備補助無人申請，議員指...

嘉市學童種媽媽的康乃馨 義賣捐助國際救援

位於嘉義市重要花卉產地旁的育人國小，四年級學生每年都有花卉學習課程，歷經5個月辛勤耕耘，學童今天上午快樂收成康乃馨，將親...

鼓勵長輩出門旅遊 雲林推長輩搭公車出遊可抽獎

雲林縣2016年開辦敬老愛心乘車卡，至今已發出9.3萬張，為鼓勵長輩善加利用走出家門，提升社會參與，縣府今宣布推出「花甲...

高鐵嘉義站聯外輕軌爭取過程如洗三溫暖 沿途規畫13座車站1座機廠

嘉義市爭取中央主導興建高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站間聯外輕軌，行政院長卓榮泰答覆立委林倩綺質詢，答應中央負擔372億工程款，...

鄉代主席不滿選民服務處理結果 怒衝張麗善辦公室摔杯砸椅

雲林縣長張麗善5月1日參加白沙屯媽祖徒步進香，與其友好的無黨籍麥寮鄉代主席韓青山當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，衝進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。