嘉義輕軌工程款中央願負擔 市長黃敏惠：母親節最好禮物
嘉義市長黃敏惠今天開記者會說，行政院長卓榮泰昨天在立院答詢表示中央願負擔新台幣372億嘉義輕軌工程款、嘉市須負責用地費用0.66億，「請中央說到做到，早日興建輕軌建設」。
黃敏惠在記者會指出，立法院於昨天進行施政總質詢，國民黨立委林倩綺在院會中就「高鐵聯外嘉義輕軌」建設質詢卓榮泰；卓榮泰答詢時表示，高鐵嘉義站聯外輕軌總工程款約為374億，中央願意負擔372億工程款，而嘉義市負責用地費用0.66億、嘉義縣則負擔0.94億。
黃敏惠獲知卓榮泰答詢內容，特別於今天舉行記者會，明確表達地方政府願意負擔用地費用，「請中央說到做到，早日興建輕軌建設」。
黃敏惠特別謝嘉義市全體市議員、里長共同參與連署，並發聲讓總統、行政院都了解高鐵嘉義站輕軌聯外建設重要性，才能得到中央正面回應，相信對所有人而言，這就是「母親節最好的禮物」。
黃敏惠說，嘉義輕軌迄今已延宕20餘年，嘉義市樂見中央支持攸關雲嘉南地區未來長遠發展重要公共建設，嘉義市政府將配合與中央攜手合作，也請中央信守承諾，讓所有民眾關心、期待的建設早日成真。
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