台南府城城垣300年活動9日登場 民代：市民有落差感

台南去年甫結束台南400的城市盛大嘉年華活動，今年適逢府城建城300年，台南市政府以「府城城垣300年」定調，系列活動預計9日起跑，文化局規畫7場主題講座、3場走讀導覽等，但有民代認為，市府缺乏整體投入與宣傳，許多市民根本不清楚府城城垣300年的內容。

市議員沈震東表示，市府對「台南400」傾全力推動，中央也高度關注，展現出文化首都企圖心，但反觀文化歷史意義深遠的「府城城垣300」，卻僅由文化局文資處單位主責，缺乏市府整體資源投入與宣傳策略，讓市民感受到明顯落差。

沈震東呼籲，市府應給予府城城垣300更多的重視與規格提升，彰顯出台南文化的高度，不該降低府城歷史價值，尤其，到現在還有許多市民不清楚府城城垣300的活動內容，相當可惜。

對此，文化局說明，台灣府城的城門城牆啟建300年前是由下而上的民間力量促成，300年後也是由民間團體發起相關紀念活動倡議，市府響應民間倡議，結合不同社群團體，公私協力在城內城外辦理一系列的紀念活動。

文化局表示，府城城垣300年系列活動包含與台灣府城隍廟合作「府城隍巡城祭」，共同推行今年府城城垣節，以及響應iF300籌委會的「五九圍城」活動，9日起共同啟動「城是嘉年華」，希望透過創意的方式，讓大家認識這些城門與城垣。

其中，文化局安排7場主題講座，邀請多位專業講師，有些生長在兌悅門旁的老古石街、在五條港邊、稻米集散地米街，有些則是城外的原民聚落，大家以城內、外不同觀點，分享城垣的小故事；走讀導覽部分為探訪東門城、細說往昔話台南及鹽水城的前世今生等3條路線，讓民眾實際深入街道巷弄、古蹟場域，感受歷史踏查與文化反思的文資教育旅程。