嘉市圖書總館興建經費沒著落另3館人力不足 議員要求編足人事力爭總館

嘉義市府爭取中央補助興建圖書館總館園區，至今沒著落，目前3個圖書館，平均每館僅1.33人正式員工，人力不足，放學後親子無法到圖書館共讀，上午議員質詢文化局長謝育哲，要求編足人事，向中央力爭總館補助；謝育哲說，會中央爭取人事及總館預算。

議員王浩質詢，世賢圖書館現階段服務有重大缺口，開放時間與人力配置方面未能充分照顧學生及家長需求，3所圖書館，平均每館僅1.33人正式人力，不少家長反映希望放學後帶孩子到圖書館共讀，但受限下午5點關閉兒童閱覽室，無法達成心願。

他要求謝育哲承諾延長世賢圖書館兒童閱覽室開放時間，針對調整加班費預算等改善，將文化局參訪優質圖書館經驗落實空間設計，建議圖書總館設置兒童專屬的借還書設備，增加孩子自主性，視家長與學童實際需求，打造更貼近民心、更具人性化的公共閱讀環境。

議員鄭光宏質詢，延宕許久總經費30.95億的圖書總館新建案，因都市計劃用地變更，審議程序「卡關」內政部都委會，市長黃敏惠上任6年多積極推動，市府自籌近6千萬完成先期規劃、可行性研究、工程專案管理及規劃設計等工作，以圖書總館作為「知識經濟生活園區」為定位修正都市計劃送內政部都委會審議。

鄭光宏質詢謝育哲進度為何？是否有信心可以在市長卸任前核定計劃、動工？前教育部長潘文忠，去年3月面對立委王美惠質詢，承諾會將圖書總館新建案，放入今年國家整體開發第1期公共建設計畫，中央是否履行承諾？

謝育哲說，目前3座圖書館，含文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館，總藏書量約54萬冊，圖書館每周開放6天，3座圖書館行政人員4人、專案助理3人、館員10人及工讀生7人，以現有人力及符合勞基法規定，調整人力輪班分配，並非增加加班費可完全支應。

針對圖書總館園區興建進度，4月23日內政部都委會專案小組，市府原提案社教用地變更機關用地；國土管理署專案小組建議維持原機關用地，送嘉市都委會細部計畫討論，完成細部設計計畫即可辦理國產署撥用程序。