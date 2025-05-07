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高鐵嘉義站聯外輕軌爭取過程如洗三溫暖 沿途規畫13座車站1座機廠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府交通處長許啓明說明高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站間聯外輕軌路線規畫及財務負擔。記者魯永明／攝影
嘉市府交通處長許啓明說明高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站間聯外輕軌路線規畫及財務負擔。記者魯永明／攝影

嘉義市爭取中央主導興建高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站間聯外輕軌，行政院長卓榮泰答覆立委林倩綺質詢，答應中央負擔372億工程款，市長黃敏惠喜出望外，上午宣布重大訊息，輕軌是黃敏惠任內最重要交通建設，爭取過程如洗三溫暖，雖黃說，「我相信中央不會跳票」，但藍營人士說，大罷免風潮藍綠對峙，未收到行政院公文，恐還有變數。

黃敏惠說，嘉義輕軌延宕20餘年，嘉市樂見中央支持攸關雲嘉嘉南地區長遠發展的重要公共建設，市府願配合與中央攜手，也請中央說到做到。

市府交通處說，輕軌路線規畫為台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線長度全長約15.06公里，高架段長約10.06公里，部分行經太保市埤麻腳遺址、魚寮遺址，跨越國道1號高架陸橋、嘉南大圳陸橋，因遺址保存及陸橋高架，路段採平面型式約5公里，場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。

黃敏惠發起全市議員及里長聯署，上月到行政院爭取中央主導建輕軌，中央依大捷法要縣市與中央共同分擔經費，全部300多億，嘉縣負擔百億餘元，嘉市68億元，會後，市府將百餘位議員里長連署書，送總統府及行政院，輕軌屬高鐵聯外大眾運輸，依法應由中央出資興建。

市府說，嘉義高鐵站年運量約636萬人次，現行營運BRT公車，無法提供時間及空間無縫轉乘服務，尖峰時段常有乘客擠不上車，BRT未完全具備公車捷運系統條件，無法滿足高鐵轉乘接駁需求，輕軌除能有效減少高鐵與台鐵間轉乘接駁問，改變民眾使用私人運具習慣，提升公共運輸使用率，更能串連縣市，建構完善軌道路網，促進區域經濟發展，且嘉市是雲嘉經濟消費及產業園區的生活圈。

市府表示，行政院2005年針對BRT營運發公文說，會延續承諾啟動輕軌。因營運中的高鐵車站，不論是與台鐵車站共站共構南港、台北、板橋、苗栗、台中及左營等6站，或以台鐵支線串聯高鐵新竹站 (六家支線)、高鐵彰化站（興建中田中支線)及高鐵台南站（沙崙支線）等3站，以及機場捷運串聯高鐵桃園站，聯外軌道系統都由中央主政興建，全國有一致性，目前中央主政興建高鐵車站聯外軌道系統獨漏嘉義。

高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站間聯外輕軌線場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站間聯外輕軌線場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。記者魯永明／攝影

嘉義 輕軌 高鐵

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