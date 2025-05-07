高鐵嘉義站聯外輕軌爭取過程如洗三溫暖 沿途規畫13座車站1座機廠

嘉義市爭取中央主導興建高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站間聯外輕軌，行政院長卓榮泰答覆立委林倩綺質詢，答應中央負擔372億工程款，市長黃敏惠喜出望外，上午宣布重大訊息，輕軌是黃敏惠任內最重要交通建設，爭取過程如洗三溫暖，雖黃說，「我相信中央不會跳票」，但藍營人士說，大罷免風潮藍綠對峙，未收到行政院公文，恐還有變數。

黃敏惠說，嘉義輕軌延宕20餘年，嘉市樂見中央支持攸關雲嘉嘉南地區長遠發展的重要公共建設，市府願配合與中央攜手，也請中央說到做到。

市府交通處說，輕軌路線規畫為台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線長度全長約15.06公里，高架段長約10.06公里，部分行經太保市埤麻腳遺址、魚寮遺址，跨越國道1號高架陸橋、嘉南大圳陸橋，因遺址保存及陸橋高架，路段採平面型式約5公里，場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。

黃敏惠發起全市議員及里長聯署，上月到行政院爭取中央主導建輕軌，中央依大捷法要縣市與中央共同分擔經費，全部300多億，嘉縣負擔百億餘元，嘉市68億元，會後，市府將百餘位議員里長連署書，送總統府及行政院，輕軌屬高鐵聯外大眾運輸，依法應由中央出資興建。

市府說，嘉義高鐵站年運量約636萬人次，現行營運BRT公車，無法提供時間及空間無縫轉乘服務，尖峰時段常有乘客擠不上車，BRT未完全具備公車捷運系統條件，無法滿足高鐵轉乘接駁需求，輕軌除能有效減少高鐵與台鐵間轉乘接駁問，改變民眾使用私人運具習慣，提升公共運輸使用率，更能串連縣市，建構完善軌道路網，促進區域經濟發展，且嘉市是雲嘉經濟消費及產業園區的生活圈。