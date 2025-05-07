鄉代主席不滿選民服務處理結果 怒衝張麗善辦公室摔杯砸椅

雲林縣長張麗善5月1日參加白沙屯媽祖徒步進香，與其友好的無黨籍麥寮鄉代主席韓青山當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，衝進縣長辦公室摔杯砸椅，雲林縣府證實此事，當時縣長不在場，韓青山已託人向縣長表達歉意，縣長認為「誤會化解就好」，理解鄉代為民服務有其為難之處。

據了解，韓青山5月1日當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，一時情緒激動摔杯砸椅，並飆罵縣長室員工，當時張麗善不在縣長室內，已前往白沙屯拱天宮參加媽祖起駕進香活動。

縣府新聞處長陳其育表示，縣長後來才得知此事，韓青山也有透過旁人表達歉意，縣長理解民代為民服務有其為難之處，難免心急，誤會化解就好。