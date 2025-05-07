快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

聽新聞
0:00 / 0:00

鄉代主席不滿選民服務處理結果 怒衝張麗善辦公室摔杯砸椅

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善5月1日參加白沙屯媽祖徒步進香，與其友好的無黨籍麥寮鄉代主席韓青山當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，衝進縣長辦公室摔杯砸椅，圖為張麗善今出席縣府記者會活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善5月1日參加白沙屯媽祖徒步進香，與其友好的無黨籍麥寮鄉代主席韓青山當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，衝進縣長辦公室摔杯砸椅，圖為張麗善今出席縣府記者會活動。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善5月1日參加白沙屯媽祖徒步進香，與其友好的無黨籍麥寮鄉代主席韓青山當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，衝進縣長辦公室摔杯砸椅，雲林縣府證實此事，當時縣長不在場，韓青山已託人向縣長表達歉意，縣長認為「誤會化解就好」，理解鄉代為民服務有其為難之處。

據了解，韓青山5月1日當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，一時情緒激動摔杯砸椅，並飆罵縣長室員工，當時張麗善不在縣長室內，已前往白沙屯拱天宮參加媽祖起駕進香活動。

縣府新聞處長陳其育表示，縣長後來才得知此事，韓青山也有透過旁人表達歉意，縣長理解民代為民服務有其為難之處，難免心急，誤會化解就好。

韓青山表示，事情已經發生了，當下自己確實行為激動，強調自己不是針對縣長，希望事情不要被擴大，已透過旁人向縣長解釋。

雲林縣長張麗善5月1日參加白沙屯媽祖徒步進香，與其友好的無黨籍麥寮鄉代主席韓青山當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，衝進縣長辦公室摔杯砸椅，圖為縣長室。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善5月1日參加白沙屯媽祖徒步進香，與其友好的無黨籍麥寮鄉代主席韓青山當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，衝進縣長辦公室摔杯砸椅，圖為縣長室。記者陳雅玲／攝影

張麗善 白沙屯媽祖 雲林

延伸閱讀

影／白沙屯媽祖進香她飽受爭議鍾東錦送暖 張麗善：明年仍會持續前往

影／白沙屯媽祖進香張麗善2動作惹議論 鍾東錦這樣說了

白沙屯媽祖進香她飽受批評 媽祖停不停縣府引關注 張麗善今吐心聲

雲林縣長張麗善幫忙燒疏文又挨轟 雲林縣府回應並盼勿藉事生端

相關新聞

嘉縣太保市罷免選戰愈演愈烈 檢警調嚴陣以待

嘉義縣太保市所會不和衍生代表林淑勉、吳宏哲二階段罷免連署通過，5月24日投票在即，又有網路流言、懸賞百萬元找證人等，情勢...

高鐵嘉義站聯外輕軌爭取過程如洗三溫暖 沿途規畫13座車站1座機廠

嘉義市爭取中央主導興建高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站間聯外輕軌，行政院長卓榮泰答覆立委林倩綺質詢，答應中央負擔372億工程款，...

鄉代主席不滿選民服務處理結果 怒衝張麗善辦公室摔杯砸椅

雲林縣長張麗善5月1日參加白沙屯媽祖徒步進香，與其友好的無黨籍麥寮鄉代主席韓青山當天下午疑不滿縣府處理選民服務結果，衝進...

卓揆同意中央負擔高鐵聯外嘉義輕軌工程費 黃敏惠：母親節最好禮物

嘉義市爭取中央主導興建高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站之間聯外輕軌，總預算372億元，交通部原要嘉縣市及中央共同負擔，行政院長卓...

南市電動機車補助加碼 二手車可申請補助還有月租費補助

台南市環保局鼓勵民眾換電動機車，補助再加碼，不管是買新車還是二手電動機車，都有機會申請補助，就連買二手機車也有「月租費補...

台江里海遊程「蟹逅蟬鳴」啟動 夏夜嘉年華不能錯過

台江國家公園管理處與台南市城西社區及在地培訓帶路人，合作夏季限定遊程「蟹逅蟬鳴—台江夏夜嘉年華」生態遊程已啟動，今年6至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。