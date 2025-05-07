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嘉縣太保市罷免選戰愈演愈烈 檢警調嚴陣以待

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙率檢警調至水上分局召開罷免查賄制暴座談會，凝聚共識、打擊不法，維護民主價值。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙率檢警調至水上分局召開罷免查賄制暴座談會，凝聚共識、打擊不法，維護民主價值。圖／嘉義地檢署提供

嘉義縣太保市所會不和衍生代表林淑勉、吳宏哲二階段罷免連署通過，5月24日投票在即，又有網路流言、懸賞百萬元找證人等，情勢愈演愈烈，今天嘉義地檢署檢察長蔡宗熙率檢警調至水上分局召開罷免查賄制暴座談會，凝聚共識、打擊不法，維護民主價值。

太保市長鄭淑分2022年未獲民進黨提名，脫黨參選太保市長，與民進黨提名的戴光宗打對台，以376票些微差距當選，選舉恩怨延燒至今；林淑勉等5名代表以監督公所為由，凍結或刪除不必要預算，摃上吳宏哲等4名代表支持公所預算。

雙方發動罷免連署，二階段罷免連署通過，5月24日將投票。罷免林淑勉領銜人是農會體系的市民侯文世；罷免吳宏哲領銜人是林淑勉丈夫黃國泰。雙方支持者積極拉票。

但近來出現許多對公所批評論，市長鄭淑分懸賞百萬元要找到背後主使者，避免被不實言論帶風向，而影響罷免結果。

檢察長蔡宗熙為防範5月24日投票公職人員罷免案，發生金錢、暴力、假訊息及境外勢力介入罷免等不法情事，今天率主任檢察官姜智仁前往水上分局，與嘉義縣警局刑警大隊長翁士閔、水上分局分局長曾冠螢、嘉義縣調查站及太保市公所政風人員等，召開「太保市代表會第一選區罷免案查察賄選防制暴力座談會」。

蔡宗熙指示各單位積極蒐報賄選等不法情資，對於情資來源，務必保密，做好保護措施，讓民眾勇於提出檢舉；做好投、開票場所安全維護，防範有心人士滋生事端影響投票公平性。秉持客觀中立立場，不問對象、黨派、身分，從嚴從速積極查辦，維護選風及澄清吏治，確保投票公平、公正，維護民主價值。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙率檢警調至水上分局召開罷免查賄制暴座談會，凝聚共識、打擊不法，維護民主價值。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙率檢警調至水上分局召開罷免查賄制暴座談會，凝聚共識、打擊不法，維護民主價值。圖／嘉義地檢署提供

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