卓揆同意中央負擔高鐵聯外嘉義輕軌工程費 黃敏惠：母親節最好禮物
嘉義市爭取中央主導興建高鐵嘉義車站與台鐵嘉義站之間聯外輕軌，總預算372億元，交通部原要嘉縣市及中央共同負擔，行政院長卓榮泰昨天答覆國民黨立委林倩綺質詢，答應中央願意負擔372億工程款，用地費由嘉義縣市共同負擔，市長黃敏惠上午開記者會說，這是母親節最好禮物，市府願負擔用地費，希望中央不再跳票。
國民黨立委林倩綺昨天針對輕軌質詢卓榮泰，卓榮泰表示，中央願意負擔372億工程款，但嘉義市0.66億元及嘉義縣0.94億元用地費自負，這部分談不攏，黃敏惠記者會播放立法院答詢影片。
黃敏惠明確表示，卓榮泰答應中央全額負擔輕軌工程費，市府願意負擔用地費用，市府會與嘉義縣協商，若縣府有困難，嘉義市願全部負擔。嘉義縣長翁章梁說，可以協商，他還要再了解。
交通處長許啓明說，輕軌沿線用地已規畫好並取得，中央指的用地費是輕軌列車廠的用地，地點規畫在嘉義縣轄台糖用地，交通部以大捷法審查辦法，要嘉義縣市及中央三對等分擔費用，但全台高鐵聯外大眾運輸都由中央負擔，嘉義輕軌路線車站及列車廠都規畫好了。
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