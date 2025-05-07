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南市電動機車補助加碼 二手車可申請補助還有月租費補助

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局鼓勵民眾換電動機車，補助再加碼，不管是買新車還是二手電動機車，都有機會申請補助，就連買二手機車也有「月租費補助」。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局鼓勵民眾換電動機車，補助再加碼，不管是買新車還是二手電動機車，都有機會申請補助，就連買二手機車也有「月租費補助」。記者鄭惠仁／翻攝

台南環保局鼓勵民眾換電動機車，補助再加碼，不管是買新車還是二手電動機車，都有機會申請補助，就連買二手機車也有「月租費補助」，輕鬆省荷包，還能減碳愛地球。

南市環保局表示，最近常有民眾來電詢問，如果家裡已經有電動機車，還能再申請嗎？其實，只要符合條件都可以。局長許仁澤舉例，小明今年買了1輛電動機車，在符合規定情形下，透過賣賣契約賣給小美並完成過戶，小明因為名下已經沒有之前申請補助的車，可以再用新購機會申請補助；另，小美因為買的是二手電動機車，也可以申請月租費補助，但要注意，每輛車只能申請一次。

補助對象不限親屬關係，包含家人、朋友，只要人跟車都設籍在台南市就符合資格，只要準備好購車發票或買賣契約、切結書，還有電池租賃的資費方案（可以用APP截圖），就可以送件申請，後續依審查狀況核發補助。不過，申請補助後，車子要綁約3年，不能把車輛異動轉到外縣市。

想了解更多資訊，可洽詢台南市環保局電動機車補助專線06-3358262及06-3354359或上「機車管制及汰舊換新補助資訊網」（ https://lowpoll2.easylife.net.tw/apply_select_type.aspx ）查詢。補助名額有限，歡迎市民多加利用。

台南 環保局 電動機車

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