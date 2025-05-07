台江里海遊程「蟹逅蟬鳴」啟動 夏夜嘉年華不能錯過

台江國家公園管理處與台南市城西社區及在地培訓帶路人，合作夏季限定遊程「蟹逅蟬鳴—台江夏夜嘉年華」生態遊程已啟動，今年6至8月共有3場次，想參加的民眾一定要把握報名的機會，另還有10人以上團體預約的專案場次，機會難得。

台江處表示，迎接夏天來臨，台南城西防風林會展開一系列的護蟹活動及台灣暗蟬和其他物種的調查，「蟹逅蟬鳴-台江夏夜嘉年華」結合台江國家公園管理處多角培育地方人才及生態教育的推廣，讓遊客能夠深入體驗地方文化、特色產業、生態夜觀與解說導覽。

「蟹逅」與體型最大的陸蟹「凶狠圓軸蟹 」相遇，一探母蟹降海釋幼需橫越馬路、翻越河堤等重重關卡，以及為什麼台江國家公園與地方積極保育調查並推廣生態教育的原因，就是為了避免「路殺」。「

6到8月是台灣暗蟬與陸蟹的繁殖季節，「台灣暗蟬」屬於台灣特有種，西部沿海防風林皆有分布，又以台江地區防風林較多。暗蟬的一生，從羽化到成蟬，以約10天的生命，晨昏鳴叫吸引伴侶，只為了一生一次的相遇與繁殖。

除了生態以外，遊程也結合城西社區在地產業農事體驗，跟著農夫的腳步走進鹽分地帶的西瓜田，跟著海媽媽一起動手做台江古早味「西瓜綿」，品嘗特色小點，體驗一日城西人的夏日生活。3場次分別是6月14日、7月12日、8月9日，報名請掃描圖片上的QR碼，或上「台江里海」FB粉絲專頁連結報名網址。