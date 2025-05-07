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絕命終結站再起 嘉市鐵路高架跨博愛陸橋鋼板裸露機車族怕怕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義版絕命終結站再起，嘉市鐵路高架跨博愛陸橋鋼版裸露機車族怕怕。記者魯永明／攝影
嘉義版絕命終結站再起，嘉市鐵路高架跨博愛陸橋鋼版裸露機車族怕怕。記者魯永明／攝影

鐵道局執行嘉市區鐵路高架工程，去年議員王浩接獲陳情，北興陸橋西向東側機慢車道上方，跨陸橋上方大量鋼條裸露，網友譏諷「嘉義版絕命終結站！」王浩要求鐵道局防護，如今陸橋上方合攏作業完成，又換成博愛陸橋鋼板裸露，讓機車族怕怕；鐵道局中部分局說，會採取防護措施改善。　　

王浩說，嘉市鐵路高架化工程進行到市區階段，將陸續進行跨越陸橋的相關作業及最後「跨越合攏」。去年下半年已順利完成北興路橋段，近期緊接著就是博愛陸橋段，後續則是垂楊大橋與嘉雄陸橋段。

有鑑於去年北興陸橋工程初期，曾接獲民眾陳情表示機慢車道上方有大量鋼條物裸露，此次博愛陸橋施工部分也離機慢車道非常近，民眾難免會有「要趕快騎過去」的壓迫感，呼籲交通部相關工程單位，要注意避免去年裸露鋼條造成民眾可能誤解的情況。

機車族說：「經過時候脖子都會縮一下」、「超可怕」、「要趕快騎過去」、「感覺一天比一天往外凸出」、「連開車的人都覺得有點壓迫感了」；鐵道局中部工程分局說，跨橋檢測高度不會影響通行安全，督促廠商每天巡檢，避免掉落物，確保機車通行安全。

嘉義版絕命終結站再起，嘉市鐵路高架跨博愛陸橋鋼版裸露機車族怕怕。記者魯永明／攝影
嘉義版絕命終結站再起，嘉市鐵路高架跨博愛陸橋鋼版裸露機車族怕怕。記者魯永明／攝影
嘉義版絕命終結站再起，嘉市鐵路高架跨博愛陸橋鋼版裸露機車族怕怕。記者魯永明／攝影
嘉義版絕命終結站再起，嘉市鐵路高架跨博愛陸橋鋼版裸露機車族怕怕。記者魯永明／攝影

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