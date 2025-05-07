絕命終結站再起 嘉市鐵路高架跨博愛陸橋鋼板裸露機車族怕怕

鐵道局執行嘉市區鐵路高架工程，去年議員王浩接獲陳情，北興陸橋西向東側機慢車道上方，跨陸橋上方大量鋼條裸露，網友譏諷「嘉義版絕命終結站！」王浩要求鐵道局防護，如今陸橋上方合攏作業完成，又換成博愛陸橋鋼板裸露，讓機車族怕怕；鐵道局中部分局說，會採取防護措施改善。

王浩說，嘉市鐵路高架化工程進行到市區階段，將陸續進行跨越陸橋的相關作業及最後「跨越合攏」。去年下半年已順利完成北興路橋段，近期緊接著就是博愛陸橋段，後續則是垂楊大橋與嘉雄陸橋段。

有鑑於去年北興陸橋工程初期，曾接獲民眾陳情表示機慢車道上方有大量鋼條物裸露，此次博愛陸橋施工部分也離機慢車道非常近，民眾難免會有「要趕快騎過去」的壓迫感，呼籲交通部相關工程單位，要注意避免去年裸露鋼條造成民眾可能誤解的情況。