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不予登錄文化景觀 台南推動南山公墓轉型
台南市文資處前天公告南山公墓不予登錄文化景觀，市長黃偉哲說推動南山公墓轉型為「生命教育園區」；不過民團憂心，未來恐僅零星墓塚作象徵性保存，公墓難擋全面開發，會持續提報個別墓塚列文化資產，以補充文化景觀登錄的新事證。
市府文資處長林喬彬回應，依法訂程序提出的申請，都會依規定受理，進而評估、審查。南山公墓國家墓葬歷史文化園區促進會籌備小組指出，文資法相關實施細則，無規定墓葬類型的文化景觀該評估哪些項目，因此委託學者進行的文化資產價值評估，僅評估個別墓塚是否為歷史名人，未深究泥塑工藝、墓手詩詞等，未來將提報公墓全區每座歷代祖先墓列文資，補足更多資料後，重新送審南山公墓文化景觀案。
守護南山公墓青年陣線指出，若以模糊未明的其他保存方式，將無法抵擋未來的開發壓力，建議作墓葬文化園區，兼顧歷史意涵、生態資源與未來教育功能。
市長黃偉哲前天表示，將推動墓園空間朝「記憶地景」、「市民綠地」或「文化教育空間」方向發展。
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