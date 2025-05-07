看見幸福台灣／「幸福城市第15站」台南智慧新都 科技轉型

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導
2025年1月11日上午，以「南科家值，AI領航」為主題的台南科學園區園慶登場，其中的重頭戲是66對新人完成終身大事、以園區為家，成為南科幸福宜居的最佳代言人。 台南市政府／提供
2025年1月11日上午，以「南科家值，AI領航」為主題的台南科學園區園慶登場，其中的重頭戲是66對新人完成終身大事、以園區為家，成為南科幸福宜居的最佳代言人。 台南市政府／提供

做為文化首府的台南市，正打造能讓鮭魚返鄉的產經重鎮；同時，對外引入技術與人才，將台南轉型成「智慧新都」，對內透過「創生城鄉」，讓台南也是市民的希望家園。

圖／經濟日報提供
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今年1月11日上午，以「南科家值，AI領航」為主題的台南科學園區園慶登場，其中的重頭戲是66對新人完成終身大事、以園區為家，成為南科幸福宜居的最佳代言人。

南科管理局局長鄭秀絨祝福集團結婚的新人安心在此生養更多晶圓寶寶，把南科當成大家的後花園。

鄭秀絨說，台積電（2330）AI晶片近百分之百在南科生產，帶動南科成為全世界運轉的關鍵園區。南科將以半導體S廊帶為骨幹核心，結合沙崙科學城之台灣南部豐富產業基礎，打造智慧大南方生態系。

圖／經濟日報提供
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從半導體到人工智慧、再到綠色能源，南科希望成為全球產業價值鏈的關鍵環節，為台灣在國際舞台上再添競爭力。南科的故事，正從一個偏遠的產業園區，逐步成為世界矚目的科技重鎮。

南科管理局為了打造園區員工友善工作環境，並減輕家長育兒負擔，提供更優質、平價、近便的公共托育服務，今年初與台南市社會局合辦「台南市政府社會局南科公設民營托嬰中心」，收托0到2歲幼兒。

該托嬰中心座落的南科台南園區宿舍社區中心，是宿舍區居民與園區員工最重要的生活空間，配置有購物消費或聚餐的7-11、周氏蝦捲、義朵拉、小熊蹲蹲食堂、愛波飲樂，並提供了才藝進修課程、免費上網區、親子活動空間、音樂會活動、交誼區等服務，讓社區居民與園區員工在忙碌的工作之餘，只要走進「南科社區中心」，就能獲得最舒適放鬆的生活調劑。

依「2024年縣市幸福指數大調查」，台南排名第15。幸福座標部分，位於政府統計數據、民意調查結果皆弱縣市區。

政府統計數據部分，縣市排名第12，指數平均51.54分。表現優異的項目以就業表現最佳，為全台第三。不過，在收入、環境表現較弱，為全台中段班。

民意調查結果部分，縣市排名第16，指數平均38.36分。其中，民眾對家庭經濟、教育成就、工作生活平衡滿意度表現較佳，為全台前中段班。期待加強的項目包括有社會聯繫、健康狀況、個人安全滿意度偏低，未來市府施政可以多加著墨。

半導體 托嬰

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