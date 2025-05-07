看見幸福台灣／台南市長黃偉哲 六大願景穩步實現

台南市長黃偉哲表示，針對所提出的六大願景「富饒台南、便捷台南、活力台南、永續台南、文化台南、榮耀台南」，在市府各單位的合作努力下，正逐步穩健實現。

在「富饒台南」方面，台南市擴大南科及沙崙智慧綠能科學城的產業優勢，迎接行政院大南方新矽谷計畫，全國首座AI產業專區將落腳台南，科技大廠超微（AMD）也選在台南設立研發中心，大台南經濟發展動能可望更加推升。

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「便捷台南」方面，六年來投入878億元，完成造橋41座及鋪路184項，並提升偏鄉公共運輸服務。「活力台南」方面，市府致力全齡共好理念，長照服務涵蓋率連續三年六都第一；並規劃打造51座特色公園、15處公共托育家園等，校園營養午餐自辦率則逾93%，為六都第一。

「永續台南」方面，雙管齊下投入治水及水資源開發的水環境建設，以因應極端氣候的加劇，確保城市永續發展；目前規劃興建上萬戶社宅，其中已動工有6,124戶、已決標及招商有4,466戶。

「文化台南」方面，台南已是國際級觀光熱點，旅宿業家數及成長數穩坐六都之冠。去年適逢台南400，包括台灣燈會、台灣文博會、台灣設計展，以及紅球台南等精彩活動，自年初起陸續展開，吸引逾2,000萬旅客到訪，創造超過300億元產值。

黃偉哲強調，台南去年一整年參與國內外各項評比，獲得468項獎項，也是六年來最多。