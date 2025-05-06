台南文化局長黃雅玲就職 市長黃偉哲盼帶來新能量

中央社／ 台南6日電

台南市政府文化局新任局長黃雅玲今天於市政會議宣誓就職，台南市長黃偉哲期許黃雅玲以學術及實務深厚經驗，為台南注入新能量，帶領文化局所有人員繼續深耕台南。

黃偉哲表示，黃雅玲自104年起參與台南市多項文化與展演策劃專案，如台南耶誕燈節光環境規劃設計等，相信在黃雅玲領導下，文化局會持續強化各項文化工作，包括有形與無形文化資產保存、深化文史研究與教育推廣、推動古蹟景點整體再造與活化，並結合地方創生與藝術共融。

黃偉哲指出，台南市因擁有悠久歷史文化而被選定為直轄市，台南以文化立市，可說是當之無愧，期盼在市府團隊通力合作下，讓文化能真正走進每名市民生活，讓文化深植在城市各角落。

台南市政府提供資料指出，黃雅玲為美國林登沃德大學（Lindenwood University）藝術碩士，長期參與文化、藝術、設計及文化資產相關專案，擅長跨領域整合與政策推動，到任後將為台南文化注入新的專業能量，引領台南在保留傳統的同時，也走出創新道路。

文化局 文化資產

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