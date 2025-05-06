台南重大投資會報列管95案 總額逾4千億元

中央社／ 台南6日電

台南市政府今天召開重大投資會報，檢討各項重大投資案件進度，總計目前列管新台幣2億元以上重大投資案95案，總額超過4000億元，較112年首次會報成長逾1200億元。

台南市長黃偉哲在會報中表示，因應美國關稅帶來國際供應鏈重組，台灣成為國際大廠移轉工廠與台商回流重要國家，台南積極解決廠商在水電、用地與人才方面需求，並由經發局在投資會報列管七股科工區等產業園區開發進度，整合中央部會管轄的工業區資源，媒合廠商尋找合適投資地點。

黃偉哲指出，對於受關稅影響的中小微型企業，市府也已分別在溪北（曾文溪以北）與溪南地區成立專案辦公室，並以輔導團主動協助企業對接中央資源。

台南市經發局長張婷媛表示，自黃偉哲上任以來已完成投資115案，落實投資額約1852億元，在本次投資會議中有2案已完成投資共12億元，其中一案是聲寶公司擴大國產智慧家電產線，另一案是昭盈交通公司擴大冷鏈運輸倉儲物流量能。

張婷媛指出，本次投資會報增列半導體設備供應商，與醫療、車用配件相關業者，既有的IC設計、記憶體、半導體研發等業者投資進度，皆穩定推動中。

台南市政府提供資料指出，台南市重大投資會報由黃偉哲親自主持，橫向協調各相關局處，掌握審查、發照等進度，加速行政審查作業，協助廠商落實投資，目前列管2億元以上重大投資案95案，投資額超過4000億元，較112年首次會報成長1200多億元，顯見台南投資環境日漸獲企業肯定。

半導體 黃偉哲

延伸閱讀

送禮送到心坎裡！ 台南市好禮代表徵選今起跑

日本那珂市長造訪 黃偉哲宣布台南將有「那珂街」

台南南山公墓不登錄文化景觀 將轉型生命教育園區

縣市長網路好感度黃偉哲奪第一 科技打詐「脫口罩」聲量高

相關新聞

台南文化局長黃雅玲就職 市長黃偉哲盼帶來新能量

台南市政府文化局新任局長黃雅玲今天於市政會議宣誓就職，台南市長黃偉哲期許黃雅玲以學術及實務深厚經驗，為台南注入新能量，帶...

麥寮鄉公所斥資700萬 終於有汽車充電站了

電動汽車日益普遍，充電站卻未能普及，電動汽車族來到沒有充電站的雲林縣沿海地區總會心驚驚，為迎接電動車時代來臨，麥寮鄉公所...

鼓勵民眾消費 雲林這3處市場100元現金可換200元票券

為鼓勵民眾走進市場消費、推廣環保理念並活絡地方經濟，雲林縣政府配合經濟部即日起在西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食...

嘉市燒臘名店重啟爐灶 5/8免費試吃強勢回歸

嘉義市燒臘名店「強記燒臘」今年3月因闆娘身體不適高掛退休布條，1連3天免費送800個便當回饋鄉親，正當大家感嘆「時代的淚...

台南行人死亡增？ 交通局：強化步行空間與用路安全

本報「六都施政大體檢」系列近期針對台南道安問題探討，獲得許多民眾回響，台南市交通局稍早也回應，強調去年度交通事故30日內...

外地行人嘉市違規罰款不能超商繳 警局會研議與超商建置繳費

行人地獄改善了嗎？消除行人地獄行人違規卻占高比例，嘉義市警方去年至今處罰逾2千件行人違規，上午議員質詢警局長沈炳信說，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。