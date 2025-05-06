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3土地、2建物和多部轎車 台南分署拍賣價逾2133萬元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南分署今天總計拍出3筆土地及2筆建物、中華貨車、INFINITI休旅車、中華休旅車、KIA貨車等，總計拍賣價金為2133萬8000元。記者袁志豪／翻攝
台南分署今天總計拍出3筆土地及2筆建物、中華貨車、INFINITI休旅車、中華休旅車、KIA貨車等，總計拍賣價金為2133萬8000元。記者袁志豪／翻攝

法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天上午10時起，在台南分署二樓拍賣室登場，總計拍出3筆土地及2筆建物、中華貨車、INFINITI休旅車、中華休旅車、KIA貨車等，總計拍賣價金為2133萬8000元。

台南分署表示，本日聯合拍賣會上，最吸睛的不動產是1戶位於台南市安平區大樓10樓，面積50.11平方公尺，含一個平面車位；本次拍賣為第2次拍賣程序，最低拍賣價額是783萬7500元，保證金156萬7500元，經行政執行官開標後，共有1組投標人投標，以837萬元得標。

為使實務訓練的司法官學員們了解行政執行分署實務運作情形，由高檢署台南分署檢察長黃玉垣、主任檢察官葉麗琦率領6名學習司法官參訪拍賣活動，透過拍賣前簡報、實際觀看動產拍賣程序及拍賣結束後的意見交流，讓學員對於實務運作有深入了解。

台南分署提醒，若民眾想應買拍賣、變賣物件，請密切注意台南分署的官網及FB。

台南分署今天總計拍出3筆土地及2筆建物、中華貨車、INFINITI休旅車、中華休旅車、KIA貨車等，總計拍賣價金為2133萬8000元。記者袁志豪／翻攝
台南分署今天總計拍出3筆土地及2筆建物、中華貨車、INFINITI休旅車、中華休旅車、KIA貨車等，總計拍賣價金為2133萬8000元。記者袁志豪／翻攝

台南 拍賣會 法務部

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