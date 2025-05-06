麥寮鄉公所斥資700萬 終於有汽車充電站了

電動汽車日益普遍，充電站卻未能普及，電動汽車族來到沒有充電站的雲林縣沿海地區總會心驚驚，為迎接電動車時代來臨，麥寮鄉公所提前部署，斥資700萬元在公所前廣場及市區週邊停車場設立3座公設充電站，近期內即可啟用，這也是雲林縣唯一由公所自籌經費的公設充電站。

麥寮鄉長許忠富指出，電動汽車日增，將成為未來車的主流，為迎接電動車時代，加上麥寮鄉是六輕所在地，每年各地前來的車輛相當多，但麥寮至今卻沒有汽車充電站，車主必須充足電才趕來，有時多跑些地方又擔心半途「調車」（駛不動）。

許忠富以親身經歷，一次急著出遠門忘了充足電，開到半途沒電，附近又找不到充電站，的確很傷腦筋，尤其雲林沿海地區充電站少之又少，目前除了口湖鄉台61線金湖休息站去年設站之外，迄今其他鄉鎮完全沒有汽充站，對電動車族實在很不方便。

許忠富說，除了六輕外來車輛多，麥寮近年觀光旅客也有增加，為滿足充電需求，公所自籌近700萬元，今年3月間動工，在麥寮鄉公所前廣場停車區、麥寮社教園區停車場及麥寮鄉市中心的表福公有停車場設置充電站。

為滿足需求充電站分設快慢充，收費標準也不同，麥寮公所和社教園區，各設有快充2座和慢充2座，表福市場設4座慢充，許忠富說，未來計費標準將以台電的電費標準為主「不以營利只給便利」。