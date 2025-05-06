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鼓勵民眾消費 雲林這3處市場100元現金可換200元票券

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為鼓勵民眾走進市場消費、推廣環保理念並活絡地方經濟，雲林縣政府配合經濟部即日起在西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場推出「好市加倍購」活動。圖／雲林縣政府提供
為鼓勵民眾走進市場消費、推廣環保理念並活絡地方經濟，雲林縣政府配合經濟部即日起在西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場推出「好市加倍購」活動。圖／雲林縣政府提供

為鼓勵民眾走進市場消費、推廣環保理念並活絡地方經濟，雲林縣政府配合經濟部即日起在西螺東市場、西螺中央市場及斗六雲林溪美食廣場推出「好市加倍購」活動，民眾於活動日自備環保袋、環保杯或餐具組等，即可以100元現金換購面額200元的加倍購票券，數量有限，換完為止。

經濟部商業發展署推出全國性市集振興活動「2025眾星雲集．好市加倍購」活動，雲林縣有3個市集入選，包括西螺東市場、西螺中央市場、斗六雲林溪美食廣場。

縣府建設處長廖政彥表示，「好市加倍購」活動以環保、回饋為主軸，民眾在活動日自備環保袋、環保杯或餐具組等，到三處市集的服務台出示並經確認後，即可以100元現金換購面額200元的加倍購票券1份，每人每次限領一次，數量有限，換完為止。

廖政彥表示，縣府每年編列250萬元經費續輔導各地攤商改善經營條件，並結合中央政策推動市場形象升級與創新行銷，去年在經濟部辦理的「樂活名攤及優良市集」評鑑中，雲林市場獲得178顆星的亮眼成績，將持續整合中央資源、深化在地行銷，協助傳統市場轉型。

三處市集已於5月2日首次發放票券，並將於5月10日、16日、24日發放票券，發放時間可上縣府官網查詢，票券僅限於當日兌換地點市集使用，無法跨市集使用，使用期限至114年5月31日止，逾期視同作廢。

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