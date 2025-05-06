嘉市燒臘名店重啟爐灶 5/8免費試吃強勢回歸

嘉義市燒臘名店「強記燒臘」今年3月因闆娘身體不適高掛退休布條，1連3天免費送800個便當回饋鄉親，正當大家感嘆「時代的淚痕」，不久店家「灶火重燃」，今天試賣250份便當，外界看得霧煞煞。業者表示，不忍美食消失，重組經營團隊，原來的老闆趙哥是創始人、股東、仍由他主導，主廚也還在，味道不變，5月8日重新聞幕，當天「免費試吃，吃爽再買！」。

「強記燒臘」在29年前從在民國路發跡，然後光華路再到新生路再到今天的上海路，知名的烤鴨、燒雞、叉燒、香腸擄獲不少嘉義人的味蕾，退休消息引來許多人的關切，有網友感嘆「時代的淚痕」。

當時小老闆表示，因為母親生病，自己還年輕，父親兩頭忙不過來，加上妺妹年紀還小，考量可能難以維持正常營運，員工都是20多年來一齊打拼不少屆齡退休，才決定宣布退休。感謝顧客的支持，一連3天共發出800個便當，希望大家都能吃得開心，可以再吃一次懷念滋味。

今年3月16日最後一天送便當，強記也隨之落幕，但是4月底民眾發現店家高掛「灶火重燃」「29年爐火不滅‧正港滋喖暖心回歸」布條，不是說結束了嗎？懷疑是行銷手法、換團隊傳統滋味還在嗎？

新的團隊負責人林哲逸說，與老闆趙哥是多年好友，強記燒臘是從小吃到大的美食，自己也是從事餐飲業，得知結束營業緣由後覺得好可惜，幾個好友和趙哥商量後重組經營團隊要讓美食延續，趙哥是創始人、股東且還是由他主導，重要的是開店至今的主廚也還是「阿梅姐」，延續傳統滋味。