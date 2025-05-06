送禮送到心坎裡！ 台南市好禮代表徵選今起跑

「送禮就要送到心坎裡」為持續深化台南城市品牌形象，南市經發局再度辦理台南好禮徵選活動，今由市長黃偉哲宣布徵選起跑，活動分為好禮、好鮮及好物3大類別，將精選出60件特色商品成為今年度台南好禮代表，黃偉哲也邀請各大商圈、店家踴躍響應徵選。

黃偉哲說，送禮是台灣人重要的社交習俗，為避免大家踩雷，特別舉行台南好禮徵選，遴選出既叫好又叫座的禮品，代表匠人的手藝及送禮之人的誠信，讓大家送禮都能送到心坎裡。

他也強調，或許消費者都有自己的口袋名單，但最後選出的好禮名單，希望能讓遠道而來的遊客有一個參考基準，同時實踐「越在地、越國際」理念，讓「台南好物」魅力邁向國際舞台。

經發局表示，本次徵選活動分為好禮、好鮮及好物3大類別，涵蓋烘焙加工食品、生鮮冷藏食品及文創生活商品等領域，只要設籍在台南的實體或網路商店業者皆可報名參加，每類別最多可送件2項商品。

經發局說，活動報名即日起開放至6月10日止，徵選將採三階段辦理，6月將辦理第一階段資格審查與第二階段書面審查，遴選出100件特色商品入圍，第三階段則以實物審查選出60件優秀商品，成為今年度台南好禮代表。