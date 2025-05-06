拚經濟也拚公益 南科宏捷科技連8年捐助華山孤老禮物
台南科學園區宏捷科技今天捐100份端午關懷禮給華山基金會新市愛心天使站，要讓在地孤老感受節慶溫情。華山邀來3位女長輩共襄盛舉，感謝宏捷科技「拚經濟也不忘拚愛心」，已連續8年支持弱勢孤老。
宏捷經理王國隆陪伴阿嬤們參與象徵儀式，一起撕下晶圓圖卡、體驗關懷禮包中的孝親槌，替年邁長輩按摩紓壓。王國隆說，「高齡化社會不是未來式，是現在進行式」。企業有責任看見弱勢，尤其在經濟不安、產業波動當下，更應將資源挹注在最需要的角落。
宏捷是業界少數專業砷化鎵晶圓代工廠，2018年起支持華山基金會提供在地失能、失智、失依長者到宅服務，今年再捐贈行動延續初心。呼籲更多企業響應。
華山基金會表示，正在推動「愛老人端午動起來」公益活動，希望募集更多關懷禮，一份380元，內含粽子、麵條、麥片、米果捲與孝親槌，為孤老送上節慶祝福。台灣邁入超高齡化、每五人就有一人長者，盼社會大眾與企業共襄盛舉。捐款與愛心專線：(06)589-5952 王站長。
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