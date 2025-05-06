台南行人死亡增？ 交通局：強化步行空間與用路安全

本報「六都施政大體檢」系列近期針對台南道安問題探討，獲得許多民眾回響，台南市交通局稍早也回應，強調去年度交通事故30日內死亡人數降至277人，創近5年新低，降幅6.4%居六都第二，針對行人事故部分，會致力強化步行空間與用路安全。

南市府表示，台南市發展歷史悠久，舊市區道路普遍路幅狹窄，重劃區亦面臨空間壓力，都市交通高度依賴汽機車等運具，行人安全面臨多重挑戰，市府道安團隊自前年開始，透過9大行動計畫、21項執行策略及33項具體工作，強化安全用路環境，去年度工作成果也相當顯著。

交通局長王銘德說明，去年台南市30日內交通事故死亡人數為277人，較前年減少19人，降幅6.4%，創近5年新低；30日內受傷人數亦減少962人，降幅1.6%，為近3年新低，然而，行人事故仍是重點關注對象，去年行人30日內死亡人數為33人，占整體事故約12%，其中65歲以上高齡行人占比高達84.8%，顯在人口高齡化結構下，高齡長者為首要防制對象之一。

交通局也分析，行人事故肇因以「未依標誌、標線、號誌或指揮穿越道路」最多，共計15件，反映用路觀念仍需加強；「穿越道路未注意來車」及「駕駛人未停讓行人」也是常見肇因，顯示駕駛與行人雙方的安全意識都需提升。

交通局表示，已爭取中央補助77件道路安全改善工程，總經費近15億元，持續推動行人專用時相、庇護島、標線型人行道、行穿線退縮、綠底行穿線等多項人本交通設施建置，逐步打造更完整的步行網絡，同步辦理人行道障礙物遷移、通學步道優化，致力消除步行空間斷點，提升安全與便利性。

此外，交通局去年積極結合社區、宮廟及醫療體系等，針對高齡行人及高風險族群強化交通安全教育，並辦理實例教學及互動演練，提升自我保護意識；執法面則針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口違規」、「人行道違停」等重點違規態樣持續加強取締，去年也增設27處科技執法設備，強化執法精準度與嚇阻力。

交通局強調，打造人本交通是長期性工作，除解決當前安全問題外，更須在都市規畫中持續預留足夠空間，推動人行道標配化及完善步行環境，從根本提升道路安全與友善程度，並結合地方需求與實際用路環境，精進各項防制措施。