快訊

影／白沙屯媽祖200年來首進南投！人車擠爆交通 縣長許淑華朝聖

115天待「人造無間地獄」…剴剴慘遭虐死 律師對保母劉彩萱求刑115年

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

台南行人死亡增？ 交通局：強化步行空間與用路安全

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府持續改善、優化路口安全性。圖／台南市政府提供
台南市政府持續改善、優化路口安全性。圖／台南市政府提供

本報「六都施政大體檢」系列近期針對台南道安問題探討，獲得許多民眾回響，台南市交通局稍早也回應，強調去年度交通事故30日內死亡人數降至277人，創近5年新低，降幅6.4%居六都第二，針對行人事故部分，會致力強化步行空間與用路安全。

南市府表示，台南市發展歷史悠久，舊市區道路普遍路幅狹窄，重劃區亦面臨空間壓力，都市交通高度依賴汽機車等運具，行人安全面臨多重挑戰，市府道安團隊自前年開始，透過9大行動計畫、21項執行策略及33項具體工作，強化安全用路環境，去年度工作成果也相當顯著。

交通局長王銘德說明，去年台南市30日內交通事故死亡人數為277人，較前年減少19人，降幅6.4%，創近5年新低；30日內受傷人數亦減少962人，降幅1.6%，為近3年新低，然而，行人事故仍是重點關注對象，去年行人30日內死亡人數為33人，占整體事故約12%，其中65歲以上高齡行人占比高達84.8%，顯在人口高齡化結構下，高齡長者為首要防制對象之一。

交通局也分析，行人事故肇因以「未依標誌、標線、號誌或指揮穿越道路」最多，共計15件，反映用路觀念仍需加強；「穿越道路未注意來車」及「駕駛人未停讓行人」也是常見肇因，顯示駕駛與行人雙方的安全意識都需提升。

交通局表示，已爭取中央補助77件道路安全改善工程，總經費近15億元，持續推動行人專用時相、庇護島、標線型人行道、行穿線退縮、綠底行穿線等多項人本交通設施建置，逐步打造更完整的步行網絡，同步辦理人行道障礙物遷移、通學步道優化，致力消除步行空間斷點，提升安全與便利性。

此外，交通局去年積極結合社區、宮廟及醫療體系等，針對高齡行人及高風險族群強化交通安全教育，並辦理實例教學及互動演練，提升自我保護意識；執法面則針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口違規」、「人行道違停」等重點違規態樣持續加強取締，去年也增設27處科技執法設備，強化執法精準度與嚇阻力。

交通局強調，打造人本交通是長期性工作，除解決當前安全問題外，更須在都市規畫中持續預留足夠空間，推動人行道標配化及完善步行環境，從根本提升道路安全與友善程度，並結合地方需求與實際用路環境，精進各項防制措施。

交通事故 人行道 路口不停讓行人

延伸閱讀

新莊裕民行政大樓驚傳墜樓 女子重摔人行道命危送醫

高市派出所貼28字告示牌 網酸：寫作文不如這4字有效

高市公車候車亭逾千座 年底預計再完成45座

高雄路上出現「藍寶石歌廳」主題公車 民眾拍照搶搭車

相關新聞

嘉市燒臘名店重啟爐灶 5/8免費試吃強勢回歸

嘉義市燒臘名店「強記燒臘」今年3月因闆娘身體不適高掛退休布條，1連3天免費送800個便當回饋鄉親，正當大家感嘆「時代的淚...

台南行人死亡增？ 交通局：強化步行空間與用路安全

本報「六都施政大體檢」系列近期針對台南道安問題探討，獲得許多民眾回響，台南市交通局稍早也回應，強調去年度交通事故30日內...

外地行人嘉市違規罰款不能超商繳 警局會研議與超商建置繳費

行人地獄改善了嗎？消除行人地獄行人違規卻占高比例，嘉義市警方去年至今處罰逾2千件行人違規，上午議員質詢警局長沈炳信說，外...

雲林犯保協會帶領走進慈心 身心創傷人在綠園秘境獲撫平

或因車禍意外或因家暴、傷害，造成被害人身心俱創，為協助走出創傷、重建生活信心，犯罪被害人保護協會雲林分會今天帶領40名創...

坡地果園年年歉收？來「智慧經營辦技術示範觀摩」學習

常有農民陳情以「氣候異常」造成芒果等坡地嚴重欠收，民代幫忙爭取政府補助；但也有農民認為收成好壞經營管理也很重要。明天台南...

公園遊戲場遊玩突天降鐵條險砸人 南市工務局：將依法開罰建案

台南東區精忠公園號稱南台灣首座軍事風特色遊戲場，上月底啟用後就成為親子遊憩的熱門景點，孰料，有家長近期帶孩童前往公園玩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。