快訊

台股終場微跌10點收20,522點 台積電下跌18元收920元

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

詐騙車手代步賓士車 嘉義分署將拍賣 有興趣民眾要留意公告內容

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政執行署嘉義分署受雲林地檢署囑託，將在雲林縣警局北港分局拍賣查扣的賓士轎車，有意投標民眾，還是要先了解公告相關訊息再下手。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署受雲林地檢署囑託，將在雲林縣警局北港分局拍賣查扣的賓士轎車，有意投標民眾，還是要先了解公告相關訊息再下手。記者李宗祐／翻攝

行政執行署嘉義分署受雲林地檢署囑託，將於本月8日上午10時20分在雲林縣警局北港分局拍賣查扣刑案賓士轎車，由於車況佳，嘉義分署歡迎有興趣民眾前來。不過，仍有動產擔保債務餘額近150萬元，拍定後還有鑑定費、牌照稅、罰鍰等。

嘉義分署表示，受託拍賣的車輛係詐欺案件被告李女所有，係提供車輛給喻姓男友涉嫌從事詐欺車手之用，經檢察官詢問並坦承共同參與詐欺犯罪。拍賣的賓士（廠牌MERCEDES -BENZ 車型GLC300 4MATIC型）轎車係2019年出廠，排氣量1991cc，車輛行駛14萬2548公里。

雲林地檢署檢察官偵辦該件詐欺案件，查扣車輛為得沒收之犯罪所用之物，考量賓士自用小客車價值較高，依市場常態高價車款維修耗費甚鉅，有毀損、減低價值之虞，經被告當庭同意後囑託嘉義分署進行拍賣。

據嘉義分署公告內容，賓士車還有動產擔保債務餘額149萬2568元，拍定後要繳鑑定費7000元、牌照稅1萬1230元及罰款900元等。有意投標民眾，還是要先了解公告相關訊息再下手。

嘉義分署表示，為有效將犯罪案件被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物剝奪所有權，提升沒收成效，嘉義分署與轄區嘉義、雲林地檢署聯繫通力合作，數度將受託變價之犯罪扣押物迅速進行拍賣。分署同時強力執行「五打七安」案件，展現鐵腕執法決心，守護安定公義的社會。

如對拍賣物件相關事宜有任何疑問，可上嘉義分署官網、FB臉書粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，有專人服務。

行政執行署嘉義分署將在雲林縣警局北港分局拍賣查扣刑案賓士轎車。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署將在雲林縣警局北港分局拍賣查扣刑案賓士轎車。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署將在雲林縣警局北港分局拍賣查扣刑案賓士轎車，嘉義分署表示車況佳歡迎民眾前來。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署將在雲林縣警局北港分局拍賣查扣刑案賓士轎車，嘉義分署表示車況佳歡迎民眾前來。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署將在雲林縣警局北港分局拍賣查扣刑案賓士轎車，有意投標民眾，要先了解公告相關訊息再下手。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署將在雲林縣警局北港分局拍賣查扣刑案賓士轎車，有意投標民眾，要先了解公告相關訊息再下手。記者李宗祐／翻攝

嘉義 詐欺 雲林

延伸閱讀

倒楣！台中第二市場旁待轉...後保桿遭賓士酒駕男撞掉

長毛貓「狂啃賓士LOGO」！豪車車主討拍遭萬人吐槽：這貓比你車值錢

後輪壓線也受罰？高雄賓士主遭檢舉 警方點明舉發原因

影／台中驚悚車禍 7旬婦奔跑過斑馬線...慘遭賓士撞飛慘死

相關新聞

台南行人死亡增？ 交通局：強化步行空間與用路安全

本報「六都施政大體檢」系列近期針對台南道安問題探討，獲得許多民眾回響，台南市交通局稍早也回應，強調去年度交通事故30日內...

外地行人嘉市違規罰款不能超商繳 警局會研議與超商建置繳費

行人地獄改善了嗎？消除行人地獄行人違規卻占高比例，嘉義市警方去年至今處罰逾2千件行人違規，上午議員質詢警局長沈炳信說，外...

雲林犯保協會帶領走進慈心 身心創傷人在綠園秘境獲撫平

或因車禍意外或因家暴、傷害，造成被害人身心俱創，為協助走出創傷、重建生活信心，犯罪被害人保護協會雲林分會今天帶領40名創...

坡地果園年年歉收？來「智慧經營辦技術示範觀摩」學習

常有農民陳情以「氣候異常」造成芒果等坡地嚴重欠收，民代幫忙爭取政府補助；但也有農民認為收成好壞經營管理也很重要。明天台南...

公園遊戲場遊玩突天降鐵條險砸人 南市工務局：將依法開罰建案

台南東區精忠公園號稱南台灣首座軍事風特色遊戲場，上月底啟用後就成為親子遊憩的熱門景點，孰料，有家長近期帶孩童前往公園玩，...

台南南山公墓不登錄文化景觀 青年陣線怒吼：恐難擋開發壓力

台南市文資處昨公告南山公墓不予登錄文化景觀，守護南山公墓青年陣線今表示，此決議，對所有長期投入與關注南山公墓保存的夥伴是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。