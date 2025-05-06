詐騙車手代步賓士車 嘉義分署將拍賣 有興趣民眾要留意公告內容

行政執行署嘉義分署受雲林地檢署囑託，將於本月8日上午10時20分在雲林縣警局北港分局拍賣查扣刑案賓士轎車，由於車況佳，嘉義分署歡迎有興趣民眾前來。不過，仍有動產擔保債務餘額近150萬元，拍定後還有鑑定費、牌照稅、罰鍰等。

嘉義分署表示，受託拍賣的車輛係詐欺案件被告李女所有，係提供車輛給喻姓男友涉嫌從事詐欺車手之用，經檢察官詢問並坦承共同參與詐欺犯罪。拍賣的賓士（廠牌MERCEDES -BENZ 車型GLC300 4MATIC型）轎車係2019年出廠，排氣量1991cc，車輛行駛14萬2548公里。

雲林地檢署檢察官偵辦該件詐欺案件，查扣車輛為得沒收之犯罪所用之物，考量賓士自用小客車價值較高，依市場常態高價車款維修耗費甚鉅，有毀損、減低價值之虞，經被告當庭同意後囑託嘉義分署進行拍賣。

據嘉義分署公告內容，賓士車還有動產擔保債務餘額149萬2568元，拍定後要繳鑑定費7000元、牌照稅1萬1230元及罰款900元等。有意投標民眾，還是要先了解公告相關訊息再下手。

嘉義分署表示，為有效將犯罪案件被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物剝奪所有權，提升沒收成效，嘉義分署與轄區嘉義、雲林地檢署聯繫通力合作，數度將受託變價之犯罪扣押物迅速進行拍賣。分署同時強力執行「五打七安」案件，展現鐵腕執法決心，守護安定公義的社會。