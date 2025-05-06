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外地行人嘉市違規罰款不能超商繳 警局會研議與超商建置繳費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員鄭光宏(右)質詢警察局長沈炳信。 記者魯永明／翻攝
嘉市議員鄭光宏(右)質詢警察局長沈炳信。 記者魯永明／翻攝

行人地獄改善了嗎？消除行人地獄行人違規卻占高比例，嘉義市警方去年至今處罰逾2千件行人違規，上午議員質詢警局長沈炳信說，外縣市民眾在嘉市違規不能在超商繳罰款，須到違規地點警分局、郵局繳納，不便民，要求比照雙北等縣市可在超商繳罰款；沈炳信說，超商繳罰款需建置費，會研議，並加強行人道路上執法及宣導。

議員鄭光宏說，甩「行人地獄」惡名，中央與地方聯手加大行人交通安全宣導與執法力道，截至4月，嘉市行人交通事故較去年同期僅略減4件，成效有限，肇事原因，除車輛及行人未注意超過半數，行人不守交通規則違規穿越馬路，占比多達27.8%。

另，為降低行人交通事故，警方去年5月加大執法力道，取締行人未依標誌、標線、號誌穿越馬路，去年至今1年，共取締超過2635件，但民眾抱怨繳納500元罰款， 卻只能到違規地警分局所在地或郵局劃撥繳納，遇假日郵局不上班無法繳納，太不方便，要求警局比照雙北、桃園、高雄等縣市，讓民眾就近到超商繳納。

鄭光宏指出，降低交通事故，除行車禮讓行人，行人也要遵守交通規則，市警局去年5月加強行人違規執法，1年開單超過2635件，統計，違規前5大路段依序為：文化路360件、民族路274件、興業東路164件、中山路61件、博愛路94件，大多位在市中心。

沈炳信說，為消除行人地獄，保障安全，會加強執法及宣導，呼籲行人遵守交通規則，依標誌、標線、號誌穿越馬路，避免受罰，超商繳罰繳罰款，需編預算與超商連線建置，警局會研議。

交通事故 行人地獄 超商

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