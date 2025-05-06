雲林犯保協會帶領走進慈心 身心創傷人在綠園秘境獲撫平

或因車禍意外或因家暴、傷害，造成被害人身心俱創，為協助走出創傷、重建生活信心，犯罪被害人保護協會雲林分會今天帶領40名創傷者，走進「自然農耕」的古坑鄉慈心大自然莊園，除享受優雅花木環境，透過自然療癒實作體驗，身心全紓壓。

犯保分會主委許倍豐指出，許多人在犯罪案件過程中無辜受傷，對一生帶來難以撫平的創痛，為協助他們走出苦難，重回快樂自信的生活，除實體照護外，更應著重心理與情感的陪伴與復原，所以特別選擇環境優美、設施友善的慈心大自然莊園，讓大家感受不一樣的生活環境，對心靈會產生什麼不同的改變，

慈心園區以「全自然」方式農耕並產出各種生活品，整個莊園不僅擁有廣闊綠意與靜謐，更有無障礙空間，讓曾經重傷行動不便的被害人，也能在安全、自在的環境中，享受大自然。

40名成員其中有不因身體受限，也積極參與各種實作，並在大樹或綠茵中，展現難得欣悅笑容，快樂之情全寫臉上。他們隨著導覽員走進花團錦簇、香草綠園，展開一場自然深度之旅，正值登革熱好發季，他們也在專人引導下手作防蚊精油，還有超療癒的水苔球製作，在輕鬆互動中獲得情緒釋放，滿瀤正向能量。