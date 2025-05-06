快訊

NBA／葛登轟逆轉三分球制裁雷霆 約柯奇飆42分力壓SGA

王鈞6點聲明回擊！控詹姆士「涉嫌違法、私接業配」 怒轟：說謊的廚師

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林犯保協會帶領走進慈心 身心創傷人在綠園秘境獲撫平

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝

或因車禍意外或因家暴、傷害，造成被害人身心俱創，為協助走出創傷、重建生活信心，犯罪被害人保護協會雲林分會今天帶領40名創傷者，走進「自然農耕」的古坑鄉慈心大自然莊園，除享受優雅花木環境，透過自然療癒實作體驗，身心全紓壓。

犯保分會主委許倍豐指出，許多人在犯罪案件過程中無辜受傷，對一生帶來難以撫平的創痛，為協助他們走出苦難，重回快樂自信的生活，除實體照護外，更應著重心理與情感的陪伴與復原，所以特別選擇環境優美、設施友善的慈心大自然莊園，讓大家感受不一樣的生活環境，對心靈會產生什麼不同的改變，

慈心園區以「全自然」方式農耕並產出各種生活品，整個莊園不僅擁有廣闊綠意與靜謐，更有無障礙空間，讓曾經重傷行動不便的被害人，也能在安全、自在的環境中，享受大自然。

40名成員其中有不因身體受限，也積極參與各種實作，並在大樹或綠茵中，展現難得欣悅笑容，快樂之情全寫臉上。他們隨著導覽員走進花團錦簇、香草綠園，展開一場自然深度之旅，正值登革熱好發季，他們也在專人引導下手作防蚊精油，還有超療癒的水苔球製作，在輕鬆互動中獲得情緒釋放，滿瀤正向能量。

此外也邀請雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑，分享他個人如何走出新人生的心路歷程，勉勵現場重傷被害人勇敢面對挑戰。雲林地檢署檢察長黃智勇也期待透過更多這樣活動，提供身心紓壓與陪伴支持的空間，協助重傷被害人及家屬一步一步走向陽光。

犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝
犯罪保護協會雲林分會帶領成員及家屬走訪環境優雅的古坑慈心莊園，了解各種自然農法耕作與天然手作精油等生活品的製作體驗，每個人都很開心。記者蔡維斌／翻攝

創傷 被害人 雲林

延伸閱讀

去不去南投再等一晚…今駐駕雲林斗六 白沙屯媽祖路線明分曉

重申反對萊豬進口 雲林縣府籲中央資訊透明

白沙屯媽祖駐駕雲林斗六 網喊「這樣走」有機會進入南投

影／白沙屯媽200年來首進南投？最可能3路線曝光

相關新聞

公園遊戲場遊玩突天降鐵條險砸人 南市工務局：將依法開罰建案

台南東區精忠公園號稱南台灣首座軍事風特色遊戲場，上月底啟用後就成為親子遊憩的熱門景點，孰料，有家長近期帶孩童前往公園玩，...

雲林犯保協會帶領走進慈心 身心創傷人在綠園秘境獲撫平

或因車禍意外或因家暴、傷害，造成被害人身心俱創，為協助走出創傷、重建生活信心，犯罪被害人保護協會雲林分會今天帶領40名創...

坡地果園年年歉收？來「智慧經營辦技術示範觀摩」學習

常有農民陳情以「氣候異常」造成芒果等坡地嚴重欠收，民代幫忙爭取政府補助；但也有農民認為收成好壞經營管理也很重要。明天台南...

台南南山公墓不登錄文化景觀 青年陣線怒吼：恐難擋開發壓力

台南市文資處昨公告南山公墓不予登錄文化景觀，守護南山公墓青年陣線今表示，此決議，對所有長期投入與關注南山公墓保存的夥伴是...

教宗方濟各生前頒贈最高榮譽金十字勳章給台99歲隱修會修女

天主教加爾默羅會位在嘉義縣大林鎮聖若瑟隱修院，出生大陸99歲保拉姆姆一生傳奇，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活...

嘉義市公園遊具 議員促盤點加強維修

嘉義市擁38座公園是全國密度最高，多名議員昨質詢認為多數公園老舊、維護不足，曾有外縣市民眾受傷，且平均1年1座公園的維護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。