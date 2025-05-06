坡地果園年年歉收？來「智慧經營辦技術示範觀摩」學習

常有農民陳情以「氣候異常」造成芒果等坡地嚴重欠收，民代幫忙爭取政府補助；但也有農民認為收成好壞經營管理也很重要。明天台南農改場舉辦「坡地果園智慧經營技術」分享觀摩會，歡迎農民來學習新技術、見證如何減少成本。

研究人員表示，坡地果園因地勢複雜、土壤沖蝕風險高，加上台灣人力短缺等問題，效率管理與永續經營已撐挑戰。台南農改場正推動果園智慧管理，結合數位科技與現場經驗，導入多項省工、精準、環保的新技術，要協助農民改善管理作業、降低資材投入與勞力成本。

研討會上午場聚焦坡地果園水土保持與管路灌溉系統配置，說明如何透過合理排水與水源管理，穩定果園生產基礎。下午場則探討草生栽培的生態與經濟效益、土壤改良與施肥策略，並介紹省工除草機具、無人載具噴藥系統選擇與操作技術，提升果園病蟲害防治效率。

農業部台南區農業改良場為提升坡地果園經營管理效能，與農村發展及水土保持署台南分署將明天上午9點半在農改場辦研討會，針對水土保持、智慧灌溉、草生栽培、施肥管理、IPM病蟲害綜合防治與無人機噴藥應用等議題邀請相關領域專家分享，並安排田間操作觀摩。

農改場說，活動特別安排田間觀摩，展示省工除草機具與無人機噴藥實作，讓參與者親眼見證技術應用成效與操作流程，強化學習效果。期盼藉理論與實務兼具的活動設計，引導農民善用智慧技術，提升果園產業整體競爭力。

農改場表示，坡地果園數位化與機械化管理技術可協助穩定生產、保護土地資源，將持續推動高效、省工與永續的果園經營模式。查詢電話06-5912901轉508、509