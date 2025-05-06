公園遊戲場遊玩突天降鐵條險砸人 南市工務局：將依法開罰建案

台南東區精忠公園號稱南台灣首座軍事風特色遊戲場，上月底啟用後就成為親子遊憩的熱門景點，孰料，有家長近期帶孩童前往公園玩，一旁正施工的建案大樓竟掉下來1根鐵條，嚇得家長直呼「太可怕了！」，對此，南市工務局強調，將前往調查釐清，並依法開罰。

台南一名家長昨下午帶小朋友到近期很夯的精忠公園遊玩，沒想到天空卻突然飛來一根鐵條，疑似從旁邊正在興建的建案工地落下，工地人員得知後，趕緊將鐵條撿走，但家長仍相當後怕，也將事發過程分享在網路平台，希望提醒其他家長注意。

該貼文一出，引發許多網友議論，許多民眾直呼，「超危險的」、「太誇張了！」、「才在媽媽群組裡看過，提醒大家工地會掉東西下來，沒想到真的發生了」，也有網友要求市府相關單位應該加強稽查。