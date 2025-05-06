台南南山公墓不登錄文化景觀 青年陣線怒吼：恐難擋開發壓力

台南市文資處昨公告南山公墓不予登錄文化景觀，守護南山公墓青年陣線今表示，此決議，對所有長期投入與關注南山公墓保存的夥伴是沉重的打擊。對於這座台灣歷史最悠久的漢人墓葬群，未能成為文化保存新典範，令人惋惜；未來會持續提報個別墓塚列文化資產，補充文化景觀登錄的新事證。

守護南山公墓青年陣線聲明中指出，過去幾年大家共同努力，以走讀、講座、研究、營隊等方式，推動南山公墓保存的倡議。也曾相信，文化首都臺南能夠展現不同於其他縣市的文化視野與魄力，讓南山公墓成為國內首座公墓文化景觀，與日本青山靈園、新加坡武吉布朗墓園、歐美各地歷史墓園等並列，但這項願景目前難以實現。

未來的南山公墓，可能僅留下零星墓塚象徵性保存，而墓區所承載的人文意涵與自然生態價值，恐將遭到邊緣化，成為殯葬專區的附屬設施。未來將持續提報個別墓塚為文化資產，補充文化景觀登錄的新事證，並呼籲市政府應正視保存團體所提出的建議，在後續規畫過程中納入更完善的文化保存願景，回應社會大眾對於南山公墓的深切期待。

聲明中也回應南山公墓文化景觀審議會議討論內容，在文化景觀判定基準上，認為傳統漢人墓葬文化與風水擇地密不可分，風水正是人類與自然土地互動的實踐體現。南山公墓位於綿延起伏的櫻丘沙丘地形，竹溪水系蜿蜒貫穿，山水環繞的地理環境，造就了府城人心中的風水寶地，展現出極具特色的墓葬文化景觀，難以認同於審議會認定南山公墓「未明顯表現人類與自然環境互動意涵」的結論。

在文化景觀範圍與保存方式上，針對會中所提「墓區廣闊、空間紋理複雜、環境雜亂，難以界定文化景觀範圍」等疑慮，全區保留未必是最佳保存方式，以及「文化價值的保存未必只能透過文化資產的方式，仍可透過其他方式予以保存」。但青年陣線認為，全區保留雖具執行難度，但從文化永續觀點而言，仍是最具前瞻性的願景；若以模糊未明的「其他保存方式」應對，將無法獲得制度性保障，恐將無法抵擋未來的開發壓力。

守護南山公墓青年陣線也建議，「公園化保存」的建議，應嚴謹界定意涵，不應僅為點狀墓塚的保留，而須以既有墓葬為主體，整體性維護管理。以高雄覆鼎金公墓改建為雙湖公園為例，雖保留3座名人墓，但其餘墓塚全面剷除，導致歷史脈絡與空間記憶蕩然無存。並建議可朝向「墓葬文化園區」方向發展，開放多元墓葬方式，兼顧歷史意涵、生態資源與未來教育功能，成為台灣首座具前瞻性的公墓文化景觀典範。