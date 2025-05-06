快訊

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

教宗方濟各生前頒贈最高榮譽金十字勳章給台99歲隱修會修女

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教加爾默羅會修會99歲保拉姆姆，榮獲教宗方濟各生前頒贈最高榮譽金十字勳章。記者魯永明／翻攝
天主教加爾默羅會修會99歲保拉姆姆，榮獲教宗方濟各生前頒贈最高榮譽金十字勳章。記者魯永明／翻攝

天主教加爾默羅會位在嘉義縣大林鎮聖若瑟隱修院，出生大陸99歲保拉姆姆一生傳奇，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我，榮主益人，被視為「活聖人」，嘉義教區主教浦英雄最近代表教會，轉頒教宗方濟各生前頒授最高榮譽勳章金十字勳章，給保拉姆姆，保拉低調謙遜，未舉辦授勳儀式。

天主教嘉義教區公告：恭賀保拉姆姆榮獲教宗最高榮譽金十字勳章，金十字勳章的設立，表彰為教會與教宗，在服務與熱忱上表現卓越傑出人士。特此頒授加爾默羅會聖三保拉姆姆（Reverend MotherPaula of theTrinity Li），同時賦予她佩戴此項榮譽徽章權利。

去年底加爾默羅會大林鎮聖若瑟隱修院，舉行保拉姆姆領受會衣（加入修會）75周年禧慶，嘉義教區主教浦英雄主禮，教廷駐台代辦馬德範蒙席代表教宗方濟各，頒贈保拉姆姆降福狀。

10尺高牆、3吋厚鐵門，鐵門後是花園，這是加爾默羅會隱修院，天主教最嚴格隱修院之一。隱修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我而至充盈一切。許多人好奇：「為什麼要把自己關進隱修院？」

保拉姆姆1949年12月8日在美國聖克拉拉隱修院領受會衣，75年來，熱愛天主的心始終如一，她常以「上主！我的天主，我的靈魂讚頌主，我的心靈朝拜主！」頌謝天主大恩典。

保拉姆姆說：「我一生最快樂的事，就是因著修會生活，讓我1天比1天更接近天主。」她1927年生中國哈爾濱，始終未忘加爾默羅會創會核心精神：「參與耶穌救贖工程，虛心為教會、神職人員、以及受苦中的所有人祈禱」。終身以犧牲、刻苦，祈禱、隱修和勞動工作為福傳祈禱。

她說，天主給她特別恩典，凡身心靈遭遇重大痛苦的人，請她祈禱，必然得到天主俯聽。保拉姆姆在會客室隔著密格柵欄與神長、修女、教友見面、共融，邀請眾人時時在聖殿內與主談心，祈願主的愛讓在這受苦世界的人們，滿懷天主臨在的真幸福。

天主教加爾默羅會修會99歲保拉姆姆，榮獲教宗方濟各生前頒贈最高榮譽金十字勳章。記者魯永明／翻攝
天主教加爾默羅會修會99歲保拉姆姆，榮獲教宗方濟各生前頒贈最高榮譽金十字勳章。記者魯永明／翻攝
天主教加爾默羅會修會99歲保拉姆姆一生傳奇，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，榮主益人，被視為「活聖人」，嘉義教區主教浦英雄轉頒教宗方濟各生前頒授最高榮譽勳章金十字勳章，給保拉姆姆。記者魯永明／翻攝
天主教加爾默羅會修會99歲保拉姆姆一生傳奇，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，榮主益人，被視為「活聖人」，嘉義教區主教浦英雄轉頒教宗方濟各生前頒授最高榮譽勳章金十字勳章，給保拉姆姆。記者魯永明／翻攝

嘉義 教宗 美國

延伸閱讀

來自菲律賓！「亞洲方濟各」塔格萊也是下任教宗熱門人選

方濟各才辭世…川普曬教宗服AI照挨轟！副手范斯急護航「玩笑而已」

「秘密會議」真實上演！義大利樞機主教涉詐欺定罪 宣布退出教宗選舉

5月7日選新教宗 繼任者扛財赤多重挑戰 方濟各陵寢萬人憑弔

相關新聞

公園遊戲場遊玩突天降鐵條險砸人 南市工務局：將依法開罰建案

台南東區精忠公園號稱南台灣首座軍事風特色遊戲場，上月底啟用後就成為親子遊憩的熱門景點，孰料，有家長近期帶孩童前往公園玩，...

坡地果園年年歉收？來「智慧經營辦技術示範觀摩」學習

常有農民陳情以「氣候異常」造成芒果等坡地嚴重欠收，民代幫忙爭取政府補助；但也有農民認為收成好壞經營管理也很重要。明天台南...

台南南山公墓不登錄文化景觀 青年陣線怒吼：恐難擋開發壓力

台南市文資處昨公告南山公墓不予登錄文化景觀，守護南山公墓青年陣線今表示，此決議，對所有長期投入與關注南山公墓保存的夥伴是...

教宗方濟各生前頒贈最高榮譽金十字勳章給台99歲隱修會修女

天主教加爾默羅會位在嘉義縣大林鎮聖若瑟隱修院，出生大陸99歲保拉姆姆一生傳奇，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活...

嘉義市公園遊具 議員促盤點加強維修

嘉義市擁38座公園是全國密度最高，多名議員昨質詢認為多數公園老舊、維護不足，曾有外縣市民眾受傷，且平均1年1座公園的維護...

2天10萬人朝聖 漁光島生活節散場擠爆

延續7年的漁光島藝術節今年轉型為漁光島生活節，上周末以光岸音樂祭等揭開序幕，吸引7萬人「登島」，然而散場時唯一聯外的漁光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。