教宗方濟各生前頒贈最高榮譽金十字勳章給台99歲隱修會修女

天主教加爾默羅會位在嘉義縣大林鎮聖若瑟隱修院，出生大陸99歲保拉姆姆一生傳奇，美國入會抵台創辦修院，帶領修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我，榮主益人，被視為「活聖人」，嘉義教區主教浦英雄最近代表教會，轉頒教宗方濟各生前頒授最高榮譽勳章金十字勳章，給保拉姆姆，保拉低調謙遜，未舉辦授勳儀式。

天主教嘉義教區公告：恭賀保拉姆姆榮獲教宗最高榮譽金十字勳章，金十字勳章的設立，表彰為教會與教宗，在服務與熱忱上表現卓越傑出人士。特此頒授加爾默羅會聖三保拉姆姆（Reverend MotherPaula of theTrinity Li），同時賦予她佩戴此項榮譽徽章權利。

去年底加爾默羅會大林鎮聖若瑟隱修院，舉行保拉姆姆領受會衣（加入修會）75周年禧慶，嘉義教區主教浦英雄主禮，教廷駐台代辦馬德範蒙席代表教宗方濟各，頒贈保拉姆姆降福狀。

10尺高牆、3吋厚鐵門，鐵門後是花園，這是加爾默羅會隱修院，天主教最嚴格隱修院之一。隱修女度著靜默生活，終老院內，祈禱刻苦、空虛自我而至充盈一切。許多人好奇：「為什麼要把自己關進隱修院？」

保拉姆姆1949年12月8日在美國聖克拉拉隱修院領受會衣，75年來，熱愛天主的心始終如一，她常以「上主！我的天主，我的靈魂讚頌主，我的心靈朝拜主！」頌謝天主大恩典。

保拉姆姆說：「我一生最快樂的事，就是因著修會生活，讓我1天比1天更接近天主。」她1927年生中國哈爾濱，始終未忘加爾默羅會創會核心精神：「參與耶穌救贖工程，虛心為教會、神職人員、以及受苦中的所有人祈禱」。終身以犧牲、刻苦，祈禱、隱修和勞動工作為福傳祈禱。