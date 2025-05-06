嘉義市公園遊具 議員促盤點加強維修

嘉義市擁38座公園是全國密度最高，多名議員昨質詢認為多數公園老舊、維護不足，曾有外縣市民眾受傷，且平均1年1座公園的維護經費僅148萬元，未來還要新增10座公園，籲重新檢視資源配置，讓「公園之都」不只是口號。

市府建設處長田長沛表示，人員編制預算方面會動態調整，例如今年湖子內的公園完工後，會增加預算、也會爭取增加員額，另外配合遠端監視方式管理。

建設處在市議會工作報告，議員陳家平、郭定緯、黃思婷、傅大偉、黃露慧等人質詢公園維護情形，陳家平說，文化公園內原有輛互動式發電腳踏車遊具，遊具壞了，顯示市民很喜歡使用，結果卻拆除，應盤點加強維修所有公園遊具，另先前颱風造成公園損壞部分也須盡快修好，以免累積民怨。

黃思婷表示，上午外面氣溫30多度，親子到公園遊玩至少2小時甚至更久，建設處工作報告沒看到有關公園遮蔭，要加快做相關設施的腳步。

郭定緯指出，有家長反映文化公園兒童遊具破損情形嚴重，也有外縣市的家長帶孩子至長榮公園玩，疑設施設計不良導致受傷，且根據統計，建設處去年度用於全市38座公園的清潔與修繕預算總計約5648萬元，平均每座僅約148萬元，在公園數量增加、民眾期待提升情況下難以支撐全面性的改善工作，應該重新檢討配置的方式。

田長沛答詢說，文化公園的遊具超過3年，使用量大，如今快不堪使用，會做整體規畫，溜滑梯等設施整個重做，正在進行基本跟細部設計；遮蔭部分，田長沛說，今年先以二二八公園、中正公園及極限運動場碳排遮蔭招標，後續視改善成效、優缺點再擴大來做。