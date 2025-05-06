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2天10萬人朝聖 漁光島生活節散場擠爆

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南漁光島生活節上周末以光岸音樂祭、鯤森市集及島民市集等揭開序幕，吸引約10萬人次「登島」參與。圖／南市府提供
台南漁光島生活節上周末以光岸音樂祭、鯤森市集及島民市集等揭開序幕，吸引約10萬人次「登島」參與。圖／南市府提供

延續7年的漁光島藝術節今年轉型為漁光島生活節，上周末以光岸音樂祭等揭開序幕，吸引7萬人「登島」，然而散場時唯一聯外的漁光橋被人潮擠爆，民眾直呼接駁車開不進去，更憂心踩踏事件，議員昨天質詢指交通管制公廁數量等皆須改善。

對此，南市府回應，漁光島生活節採「封島」形式辦理，交通以接駁車為主，已立即啟動因應機制，本周末將設置接駁公車專用道，以利接駁車順利進出、疏運人潮。

漁光島生活節3日至11日登場，首周邀集美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步、吳汶芳等開唱，開幕2天吸引共約10萬人次湧入漁光島，市長黃偉哲也前往走逛鯤森市集與島民市集，與攤商、遊客互動。

散場時人潮多達7萬，擠爆漁光橋。許多民眾在網路分享，不少人直呼「以為粉紅超跑（指白沙屯媽祖）來漁光島」，也有人反映「散場人多到接駁車開不進去，也開不出來」，更擔憂萬人擠在漁光橋，怕發生踩踏事件。

漁光里長林寧峰則表示，漁光島舉辦生活節湧入滿滿人潮，超乎預期，對地方來說能帶動經濟發展，樂觀其成，不過散場時沒有分流，導致人潮擠爆漁光橋，不過，漁光橋已有規畫改善工程，未來可望有雙向雙線道進出，仍建議主辦單位未來舉辦活動時，應該提前分流人潮。

市議員李啟維在議會質詢說，漁光島生活節活動先給予肯定，但前天收到不少附近居民及參加者反映，主辦單位應事先就該評估有大量人潮會湧入漁光島，但交通管制動線規畫、公廁數量都需要改善。

南市府表示，後續將強化健康路與光州路口義交疏導、控管作業，加派工作人員進行現場人流與車流引導，期望有效改善交通動線，並持續與警察局、交通局保持即時橫向對接，以利活動人潮疏運，確保參與民眾安全與便利。

交通管制 公廁 李啟維 白沙屯媽祖 粉紅超跑 黃偉哲

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