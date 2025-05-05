南山公墓不登錄文化景觀 民團：台南歷史上最恥辱的一天

台南市文化局今天公布南山公墓登錄文化景觀的審議結果，以「尚未符合文化景觀登錄基準」決議不登錄。南山公墓國家墓葬歷史文化園區促進會籌備小組晚間表示，將補足資料重新送審，並認為「今天」是台南歷史上，最恥辱的一天。

「南山公墓國家墓葬歷史文化園區促進會」籌備小組指出，１４名文資審議委員中，１３人反對的懸殊比數下，徹底否決「南山公墓登錄文化景觀」案。而依照市府過去所發布的新聞，令人擔心，失去保護傘的南山公墓恐將面臨肆無忌憚的全面開發，大面積的道路、停車場、建案、殯葬專區將可能紛紛湧入這塊數百年墓園，南山公墓將難逃被凌遲毀滅的命運。

籌備小組表示，自南山公墓迫遷危機爆發以來，32場講座、36場巡禮、45次的踏查、100個保存倡議團體、數千名連署保存者的呼籲，南山公墓數萬先人、數百年的保佑，卻抵擋不了「惡意」。

籌備小組更質疑一座座庶民百姓的墓地，變為待價而沽的肉地？也質疑謂審議結果的附帶決議「請市府針對『墓葬群保存可能性』進行評估，以呈現南山公墓歷史紋理與文化價值。」是毫無法律依據及效力的遮羞布？

籌備小組指出，審議過程中，最重要的依據，是委託學者所進行的「文化資產價值評估」，但文資法相關的實施細則並未規定墓葬類型的文化景觀、資產該評估哪些項目，因此，該報告僅評估個別墓塚是否為歷史名人，至於墓塚型制僅部分提及，未深究，泥塑工藝、墓手詩詞、彩繪花磚、風水地理、古道路跡、考古遺址等都無任何評估。

籌備小組表示，未來將依文資法提報南山公墓全區每一座歷代祖先墓，補足更多資料後，重新送審「南山公墓文化景觀案」；未來每個月將為南山公墓舉辦一次告別式，將立案成立「南山公墓國家墓葬歷史文化園區促進會」，全力推動南山公墓的保留，「即使南山公墓最後僅存１座墳墓，我們也將為此奮戰到最後一刻。」

市長黃偉哲表示，南山公墓雖未通過文化景觀登錄，但承載的歷史文化意義不容忽視。市府將參考國內外城市經驗，推動歷史墓園空間的轉型與再生，朝向「記憶地景」、「市民綠地」或「文化教育空間」的方向發展，兼顧歷史保存與城市發展需求。