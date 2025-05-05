日本那珂市長造訪 黃偉哲宣布台南將有「那珂街」

日本茨城縣那珂市長先﨑光今天到台南市政府拜會市長黃偉哲，台南市與那珂市於去年5月6日結為友誼市，黃偉哲宣布台南已規劃1條新設道路命名為「那珂街」，紀念雙方友誼。

黃偉哲致詞表示，那珂市與台南市起初因位於台南市安南區的飛虎將軍廟結緣，進而促成兩市結為友誼市，希望透過雙方教育、文化、物產等交流，將台日情誼傳承到下一代。

黃偉哲指出，台南市擁有豐富歷史文化，適合日本學生進行教育旅行，了解台日之間歷史及情誼，包括飛虎將軍廟、台南知事官邸等地點，都與日本淵源深厚。

黃偉哲說，台南也配合農業部對日本茨城縣交流，提供鳳梨等水果作為學童營養午餐，期待那珂市學童也能吃到來自台南的鳳梨等農特產品，今天也致贈六甲區出產的八田米禮盒給先﨑光品嚐。

先﨑光表示，很高興在雙方締盟1週年前夕再訪台南，他昨天是第2次參加台江水日單車活動，並已與同樣參與活動的台南市海佃國小等學校約定明年再來參加，除了自行車交流，那珂市學童也很喜歡球類運動，希望未來能推動雙方體育交流。

台南市政府提供資料指出，那珂市為安南區飛虎將軍廟主祀神祇杉浦茂峰母親的出生地，雙方民間交流已延續多年，此次先﨑光除再度至飛虎將軍廟交流，並全程參加第19屆「台江水日－愛鄉護水」嘉南大圳單車溯源之旅。