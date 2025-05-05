Google Map找不到、挨批蚊子館 嘉市議員籲：改善二二八紀念館

嘉義市二二八紀念館在Google Map找不到、有訪客留下「蚊子博物館」負評，議員顏翎熹議會質詢，紀念館地點、開閉館時間等資訊網路查不到，也沒有規畫新展覽、相關活動，市府要檢討展館內容以及空間使用效益。市府表示，刻正申請於Google Map單獨標註紀念館，以利民衆更便利搜尋。

顏翎熹今天在議會質詢市府建設處，在Google map找不到二二八紀念館、查詢不到開放時間，有遊客給予評論為「蚊子博物館」，「非常不用心的紀念公園，內部頗具歷史，就一兩個小展廳，除了幾本舊書外沒其他東西…」「最有趣的是外面廁所居然是新的，還有人來定期維護，內部的呢？不知道有沒有二十年的歷史…」、「所改修的廁所很氣派喔！有像飯店的氛圍，舒適，乾淨，時尚感！」

顏翎熹說，位在嘉義市境內的二二八紀念公園於1996年正式開放，是台灣第一座二二八紀念館，具有相當特殊的意義。二二八紀念公園面積為0.7公頃，紀念館約為315坪，館內規畫有展覽室、會議室與資料室等區域。現況確實有漂亮的洗手間、育嬰檯，但要親臨現場才能知道紀念館開放的時間，展區非常空蕩、完全沒有開燈，難道是中央預算凍結無法開燈、營運？玻璃櫃裡面展示一些與二二八相關書本，但要如何讓民眾了解書本內容？難道每個人都是「通靈王」能看到內容？旁邊也都沒有介紹。

顏翎熹表示，這會讓人不禁聯想到，是不是因為現在嘉義市執政首長、建設處長是國民黨才不受重視。長期沒有看到策展或推廣活動，會讓市民很難感受到它的存在價值，也不利歷史教育推動，全台對二二八日益重視，嘉義市作為當時最慘烈的地方應該要展現更高規格態度，市府要正視這閒置空間的問題重新檢討展館內容以及空間使用效益。

市府建設處表示，二二八紀念公園1996年2月28日落成啟用，公園內紀念館規畫有會議室，展覽室及資料室等。開放時間為每周三至周日上午9點至下午4點30分。每年定期由市府民政處與財團法人嘉義市二二八紀念文教基金會一同舉辦二二八紀念活動策展，展期約1個月。除此之外也提供各機關單位與民間借用。市府會持續加強鼓勵各機關單位前來利用策展。另刻正申請於Google Map單獨標註紀念館，以利民眾更便利搜尋。